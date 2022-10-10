Понедельник, 10 Октября 2022 17:14

АрмИнфо.Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Месропа Макяна 10 октября обнародовал приговор по уголовному делу <Норкской вооруженной группы>.

Напомним, что в ноябре 2015 года Служба национальной безопасности сообщила об операции по обезвреживанию 9 членов группы во главе с Артуром Варданяном. Согласно данным СНБ, эта группа посредством применения силы преследовала цель захвата власти в стране. Согласно обвинению, Варданян вместе с созданной им вооруженной группой планировал сбить самолет президента Армении в момент полета, совершить нападения на здания резиденции президента, правительства, парламента, Конституционного суда, Общественной телекомпании с целью насильственного захвата власти в республике. Варданян и его товарищи обвинения в свой адрес считают необоснованными. По делу <Вооруженной группы> проходили 20 обвиняемых, в том числе бывший заместитель министра обороны Ваган Ширханян, священнослужитель Католической церкви в Гюмри Антон Дикран Тотонджян и еще 17 человек. Из 19 подсудимых под арестом находился лишь Артур Варданян, обвиняемый в приобретении и хранении большого количества оружия и боеприпасов в преступном сговоре с группой лиц.

Артур Варданян, считающийся главарем группировки, признан виновным по обвинению и приговорен к 13 годам лишения свободы, включая 3 года, 9 месяцев и 15 дней, проведенных под стражей в ходе предварительного следствия и суда. В результате, он приговорен к 9 годам 2 месяцам лишения свободы.

Бывший заместитель министра обороны РА Ваан Ширханян был оправдан по обвинению в участии в преступном сотрудничестве, созданном Артуром Варданяном, а также в незаконном приобретении и ношении оружия и боеприпасов на основании отсутствия состава преступления. Однако Ширханян признан виновным в пособничестве подготовке захвата власти и приговорен к 6 годам лишения свободы, (2 года 6 месяцев 6 дней содержания под стражей на этапе следствия засчитывается в срок лишения свободы), тем самым окончательный срок лишения свободы составил - около 3 года 6 месяцев. Суд освободил Ширханяна по амнистии.

Аветис Бареян, Вагинак Степанян, Артур Егиазарян, Ара Погосян, Ваагн Салназарян осуждены на 9 лет, Арман Айрапетян, Геворг Джндоян, Аркадий Мардоян - на 8 лет, Тигран Бояджян - на 6 лет. Суд постановил отложить вынесение приговора Эдуарду Минасяну на основании заключения судебно-медицинской экспертизы. Гарник Маргарян, Владимир Аракелян, Хачик Аветисян, Арутюн Сарибекян к ответственности не привлечены в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Ася Мкртчян и Нелли Минасян получили 8 лет (срок Минасян будет заменен на условный). Условный срок получила также Марине Катанян