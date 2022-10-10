Понедельник, 10 Октября 2022 17:14

АрмИнфо.У РФ и Союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет каких-либо существенных разногласий. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, когда отвечал на вопрос по поводу вероятных разногласий, передают российские СМИ.

Песков также информировал, что Путин планирует посетить Астану, где пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Еще в планах у российского главы государства визит на заседание Совета глав государств СНГ, там "на полях" не исключается встреча Путина с турецким лидеров Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что Киргизия отменила проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2022", запланированных на 10-14 октября на территории республики.

"Учения "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ отменены", - сказал представитель пресс- службы киргизского министерства обороны.

В ведомстве не уточнили причины отмены командно-штабных учений, которые должны были состояться в городе Балыкчы (Иссык-Кульская область Киргизии) 10-14 октября. Позже сообщалось, что Киргизия в следующем году намерена приостановить членство в организации, если она не будет реформирована.

В середине сентября произошло обострение конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Стороны использовали тяжелую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня. В результате погибли 59 киргизов, еще 140 получили ранения, с таджикской стороны потери достигли 41 человека. В ОДКБ тогда призывали стороны прекратить бои, подчеркнув, что конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем. 19 сентября Бишкек и Душанбе подписали протокол об установлении мира. После этого, глава Киргизии не приехал на неформальный саммит СНГ в Санкт- Петербурге.

В сентябре Армения решила не посылать воинский контингент на учения ОДКБ на территории Казахстана, которые проходили с 26 сентября по 8 октября, обусловив это непростой ситуацией на армяно-азербайджанской границе. В российском МИДе это решение назвали суверенным правом Еревана.