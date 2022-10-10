Понедельник, 10 Октября 2022 17:13

АрмИнфо. Иран безопасен для всех иностранных граждан, которые приезжают в страну с туристическими или коммерческими целями, призвав их соблюдать законы страны. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Что касается Южного Кавказа, наша официальная позиция заключается в том, что международные и геополитические границы региона должны соблюдаться при любом раскладе", - сказал иранский дипломат, при этом исключив изменение границ, противоречащие интересам Исламской Республики Иран.

"И эта официальная позиция, и это наша четкая позиция, и она неоднократно заявлялась как официальная позиция, и это подчеркивалось

на встречах и переговорах с высшими должностными лицами стран

региона, таких как Азербайджанская Республика и Республика Армении.

Мы определенно поддерживаем и верим в мирное урегулирование споров между двумя странами. Лучший способ решить этот спор - это дипломатия и переговоры, и мы их поддерживаем", - подчеркнул представитель иранского МИД.

Канани также сообщил о возобновлении работы иранского генконсульства в Армении. "На основании соглашения между двумя странами и общих интересов двух стран было предпринято это действие, и было открыто Генеральное консульство Исламской Республики Иран. Наше генеральное консульство начало работу, и это очень четкая дипломатическая акция, основанная на договоренности между двумя странами и общих интересах двух стран", - резюмировал он.

Добавив также, что накануне, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что цель открытия консульства ИРИ в Капане - придание нового импульса армяно-иранским отношениям.

"Этот шаг, который будет способствовать укреплению транзитной дороги Север-Юг, был предпринят двумя странами, в частности, в целях развития и укрепления сотрудничества в экономической сфере. Консул Ирана уже начал свою деятельность в Капане", - сообщил он, добавив, что открыв консульство в Капане будет стимулировать расширение и углубление отношений между Ираном и Арменией.

30 сентября новоназначенный генеральный консул Ирана в Капане Мортеза Абедин Варамини вручил министру иностранных дел РА Арарату Мирзояну консульский патент.