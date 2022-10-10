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 Понедельник, 10 Октября 2022 12:57
Марианна Мкртчян

Эксперт: Если грузовик действительно беспрепятственно въехал/выехал из Армении значит, внутри РА действует разведсеть Украины или союзной им страны

Эксперт: Если грузовик действительно беспрепятственно въехал/выехал из Армении значит, внутри РА действует разведсеть Украины или союзной им страны

АрмИнфо.Если грузовик со взрывчаткой действительно беспрепятственно въехал в Армению и затем беспрепятственно выехал из страны, значит, внутри РА действует разведывательная сеть Украины или любой союзной украинцам страны. Подобного мнения придерживается эксперт по информационной безопасности Карен Вртанесян.

Эксперт аргументировал эти свои словам в первую очередь тем, что подобный груз не могли провезти в Армению без незаметного сопровождения всю дорогу, понадеявшись лишь на водителя, которого использовали в темную (или не втемную).  Он считает это маловероятным, поскольку это всё же не советская комедия "бриллиантовая руку".

"Во-вторых, потому что, организаторы вряд ли надеялись на счастливый случай в вопросе прохождения таможни Армении. То есть, есть вероятность, что этот проход также был организован украинцами или кем-то из их союзников.

В любом случае, в Армении нужно немедленно начать расследование- с таможней, с теми, кто совершил подозрительные выезды, с теми, кто имеет с ними контакты и т.д. и т.п.", - отметил Вртанесян, вновь повторив, если, конечно же, взрывчатка уже была заложена при въезде в Армению.

"Потому что точно так же завтра азербайджанцы могут попытаться провезти подобное оружие из Болгарии или любой другой страны в Армению и взорвать его рядом уже у нас", - резюмировал эксперт.

Отметим, что накануне, глава СК РФ Александ Бастрыкин доложил президенту РФ, что уже установлен маршрут движения грузовика, который использовали для подрыва Крымского моста - это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край.

В российских СМИ сообщают, что в операции по Крымскому мосту были задействованы две большегрузные машины. Груз - 22 поддона пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) - прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии.  Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу.  Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза. Затем машина снова въехала в Грузию, а из нее - на территорию РФ через КПП Верхний Ларс.  Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма. Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы. Водитель первой фуры уже дает показания.  Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет.

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