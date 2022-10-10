Понедельник, 10 Октября 2022 12:56

АрмИнфо.В новом санкционном пакете против России Евросоюз впервые ввел экстерриториальный элемент - пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения. Об этом сообщает РБК.

В восьмом пакете европейских санкций против России, принятом 6 октября, эксперты увидели новый подход, который приближает устройство санкционных ограничений ЕС к американскому. Евросоюз расширил категории лиц, которые могут попасть под санкции, <физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений>, введенных соответствующими нормативными актами ЕС, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Ранее перечень таких категорий включал тех, кто, с точки зрения ЕС, прямо или опосредованно связан с нарушением <территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины> (например, лица, получающие выгоду от действий по дестабилизации Украины; компании, работающие в секторах, которые обеспечивают существенные доходы российскому правительству, ответственному за дестабилизацию на Украине, и т.д.).

Добавление нового критерия для введения санкций означает, что теперь компании или граждане из любых стран могут быть внесены в санкционный список ЕС за помощь российским лицам в обходе европейских ограничений. Например, это может быть поставка оборудования, которое ЕС запретил экспортировать в Россию, или участие в переводе на неевропейскую структуру активов, которые должны быть заморожены в ЕС. <Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам>, - считает управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски. <ЕС приближается к вторичным санкциям>, - написал бывший координатор по санкциям Госдепартамента США Дэниел Фрид. Минфин США может вводить так называемые вторичные санкции - то есть санкции против неамериканских граждан и организаций за содействие российским лицам, находящимся в американских санкционных списках. Зачастую сама угроза таких санкций действует как сдерживающий фактор для иностранных структур. Кроме того, Минторг США контролирует экспорт в Россию даже из третьих стран, если товар американского происхождения или содержит минимальную долю американских компонентов (10-25%), а в последнее время и товары, полностью произведенные в других странах с помощью американского оборудования. Это означает, что для поставки таких товаров необходимо получать американскую лицензию. Если она будет осуществлена в обход регулятора США, то такому поставщику грозит преследование по законам США. Концептуально близко к этому и решение ЕС, затронувшее сферу металлургии. Он распространил стальное эмбарго в отношении России на продукты <переработки третьих стран>, в которых используется российская продукция черной металлургии, запрещенная к импорту в Евросоюз. <Например, китайский или турецкий продукт из стали не сможет попасть на рынок ЕС, если он сделан из российского сырья>, - отмечает Влостовски.