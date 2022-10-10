Понедельник, 10 Октября 2022 12:55

АрмИнфо. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу решил бороться с армянской общиной Франции.

Так, на встрече с гражданами Турции в Страсбурге Чавушоглу заявил, что армянская диаспора во Франции выступает против процесса нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном.

Он отметил, что члены этой диаспоры выступают против установления хороших отношений и поддерживают вражду. Министр призвал своих соотечественников, проживающих во Франции, бороться с этим явлением.

Чавушоглу напомнил, что Турецко-американский координационный комитет также успешно боролся с клеветой армянской диаспоры против Турции и турецкого народа, передает АПА.