Понедельник, 10 Октября 2022 12:53

АрмИнфо. Сенат Франции 15 ноября рассмотрит резолюцию, направленную на применение санкций против Азербайджана. Об этом говорится на странице Сената, представившего повестку заседаний на ближайшие несколько месяцев.

В резолюции содержится требование о немедленном выводе вооруженных сил Азербайджана с территории Армении, обеспечение соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и продвижение любой инициативы, направленной на установление прочного мира между двумя странами. Авторами резолюции, внесенной 3 октября текущего года в повестку законодательного органа Франции, являются Брюно Ретайо и несколько его коллег.

Как отмечается в пояснительной записке авторов резолюции, пока международное внимание приковано к войне в Украине, Азербайджан дважды - в начале августа и совсем недавно, в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года, нарушил соглашение о прекращении огня с Арменией, достигнутое 9 ноября 2020 года, использовал силу, а не дипломатические средства для переговоров с Арменией об условиях прочного мира в Нагорном Карабахе. В начале августа военная операция, проводимая Азербайджаном при поддержке своих союзников, в частности Турции, вынудила власти Арцаха отказаться от существующего маршрута через Лачинский коридор, этой узкой 5-километровой полосы, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Продолжая наступление, в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года азербайджанские силы атаковали тяжелой артиллерией, крупнокалиберным вооружением, а также беспилотниками различные позиции на юге и юго- востоке Армении - Горис, Джермук, Варденис, Сотк. На армяно-азербайджанской границе было убито несколько сотен армянских и военнослужащих. Под удар попала и гражданская инфраструктура Армении. После этого нового наступления Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собрался по просьбе председательствующей в нем Франции. В ходе встречи постоянный представитель Армении при ООН призвал Совет Безопасности ООН выполнить свои обязательства по Уставу ООН по поддержанию мира и международной безопасности, потребовал немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и решительно осудил эту агрессию против Армении. Он напомнил, что Азербайджан не соблюдает свои гуманитарные обязательства по отношению к армянским военнопленным и продолжает политику уничтожения армянского культурного и религиозного наследия с целью уничтожения всех следов армянской культуры.

Антиармянская риторика азербайджанских властей признано Международным судом через применение временных мер, принятые в декабре 2021 года против Азербайджана в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Правда, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель, призвав к сдержанности, высказался за возобновление диалога и переговоров, начатых между двумя сторонами под эгидой ЕС. Но посредническая роль Европейского Союза осложняется стратегическими проблемами, возникшими в результате конфликта на Украине, вынудив Европейский Союз увеличить импорт газа из Азербайджана. <Не может быть двойных стандартов в отношении мер, принимаемых против государства, которое подрывает территориальную целостность другого суверенного государства. В то время как против России, которая напала на Украину, были приняты жесткие санкции, та же логика должна привести к применению санкций к Азербайджану, который напал на Армению. По иронии судьбы, безопасность Армении, члена созданной в октябре 2002 года Организации Договора о коллективной безопасности, объединяющей Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, зависит от гарантий поддержки России. Эволюция украинского конфликта, которая в настоящее время неблагоприятна для России, может поставить под угрозу устойчивость прекращения огня и поиск мирного решения конфликта между этими двумя странами Южного Кавказа и вокруг Нагорного Карабаха. В целях обеспечения устойчивости режима прекращения огня и блокирования азербайджанских наступлений, а также в связи с общепризнанными амбициями азербайджанского режима по этнической чистке также необходимо обеспечить скорейшее создание сил по размежеванию под эгидой международного сообщества. Напав на суверенное государство Армению, Азербайджан перешел новую красную черту, что требует жесткой реакции со стороны международного сообщества. Мы больше не можем оставаться глухими к крикам бедствия армянского народа. Молчание Европы и международного сообщества было бы преступлением. В связи с безотлагательностью, поскольку эти новые нападения угрожают самому существованию Армении и армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, эта резолюция направлена на то, чтобы призвать правительство действовать для обеспечения соблюдения любыми средствами соглашения о прекращении огня, заключенного между Арменией. и Азербайджаном 9 ноября 2020 года. Это требование вывода азербайджанских войск на исходные позиции, в частности, за пределы территории Армении и Лачинского коридора, а также прекращение антиармянской политики, проводимой правительством Азербайджан>, - говорится в резолюции.