Понедельник, 10 Октября 2022 12:51

АрмИнфо. Подразделение миротворческого контингента Армении принимает участие в международных военных учениях в Учебном центре пехотных подразделений США, расположенном недалеко от города Хоэнфельс в ФРГ, которые являются подготовительным этапом миссии в Косово.

Как сообщает пресс-служба МО РА, командир бригады миротворческих сил Министерства обороны РА, полковник Арсен Мангасарян посетил центр для наблюдения за учениями и встретился с начальником отдела планирования и управления учениями, подполковником Томасом Фронхёфером и командиром 76-й пехотной бригады ВВС США полковником Крисом Мабисом.

В ходе встреч американские военные отметили высокий уровень подготовки и дисциплины армянского подразделения. Достигнута договоренность о расширении участия армянских миротворцев в международных военных учениях