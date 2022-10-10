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АрмИнфо. Подразделение миротворческого контингента Армении принимает участие в международных военных учениях в Учебном центре пехотных подразделений США, расположенном недалеко от города Хоэнфельс в ФРГ, которые являются подготовительным этапом миссии в Косово.
Как сообщает пресс-служба МО РА, командир бригады миротворческих сил Министерства обороны РА, полковник Арсен Мангасарян посетил центр для наблюдения за учениями и встретился с начальником отдела планирования и управления учениями, подполковником Томасом Фронхёфером и командиром 76-й пехотной бригады ВВС США полковником Крисом Мабисом.
В ходе встреч американские военные отметили высокий уровень подготовки и дисциплины армянского подразделения. Достигнута договоренность о расширении участия армянских миротворцев в международных военных учениях
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|В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ
|Генпрокуратура РА: Конфискации подлежат 210 объектов недвижимого имущества Гагика Хачатряна и взаимосвязанных с ним лиц
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|Украина взяла на себя ответственность за подрыв Крымского моста
|В Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в Праге
|Российский эксперт: За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта
|Оппозиционер: Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпана
|МИД РА: Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоров
|Авторитетные деятели науки и бизнеса Канады призвали руководство страны принять меры против агрессивной политики Азербайджана
|МИД Литвы: Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизнь
|Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ
|Туркменистан и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
|Ваагн Овакимян избран главой ЦИК Армении
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Парламент Нагорного Карабаха призывает страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и всех членов ООН признать независимость Республики Арцах
|Ассоциация греко-армянской дружбы решительно осуждает казнь армянских военнопленных Азербайджаном и призывает к немедленному наказанию виновных
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|Никол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург
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|Постпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашением
|Депутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссии
|У армянского народа есть месяц, чтобы предотвратить разрыв мины, заложенной под его существование - Ашотян
|Минобороны РА: Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксировано
|Омбудсмен РА: Мы должны предпринять усилия для обеспечения мира, который должен обеспечить безопасность
|Грузия вновь подтвердила готовность предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
|Азербайджан больше не сможет предъявлять территориальные претензии к Армении, считает Эдмон Марукян
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