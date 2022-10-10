Понедельник, 10 Октября 2022 12:51

АрмИнфо.Сборные Армении и Турции сыграют в группе D в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу 2024 года. Церемония жеребьевки прошла накануне во Франкфурте-на- Майне.

Согласно результатам жеребьевки, соперниками национальной сборной Армении также станут сборные Хорватии, Уэльса и Латвии. В квалификации принимали участие 52 национальные команды, разделенные на 10 групп. Внутри групп команды сыграют друг с другом - дома и на выезде. Две лучшие команды из каждой группы попадут в финальную стадию, остальные три путевки будут разыграны в стыковых матчах.

Отборочный турнир начнется 23 марта и завершится 21 ноября, стыковые матчи состоятся в марте 2024 года.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 15 июля в Германии.