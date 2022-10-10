Понедельник, 10 Октября 2022 12:34

АрмИнфо. Решительно осуждаем, прозвучавшие в публичных выступлениях премьер-министра РА в последние дни, и на их основе договоренности, достигнутые в ходе переговоров, состоявшихся в рамках саммита Европейского политического сообщества в Праге. Об этом говорится в заявлении Бюро "Ай Дат".

Дашнакцаканы подчеркнули, что премьер-министр РА и правящий режим не служат интересам Армении и не имеют легитимного мандата на подписание какого-либо документа от имени Армении и армянского народа, который может поставить под сомнение суверенитет Армении и Арцаха и интересы армянского народа.

"Неприемлемо инициирование и осуществление любого процесса по делимитации и демаркации, которое будет осуществляться при грубом нарушении принципов и норм международного права, в частности с применением силы и применением угрозы силой, а также в условиях открытой агрессии со стороны Азербайджана и захвата суверенных территорий Армении", - отметили в "Ай Дат", в этом ключе напомнив, что Арцах провозгласил свой суверенитет в соответствии с международными и внутренними правовыми нормами, и он не подлежит торгу.

В Бюро заявили, что Республика Армения ни при каких обстоятельствах не может отказаться от статуса гаранта безопасности и самоопределения народа Арцаха, поскольку такой шаг неизбежно приведет к деарменизации Арцаха и лишению арцахцев родины. В этом ключе дашнакцаканы выразили надежду, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ сохранят верность взятым на себя мандату и обязательствам и будут последовательны в решении арцахского вопроса на основе провозглашенных принципов. "Мы призываем армянский народ не поддаваться насаждаемым властью пораженческим настроениям, не отчаиваться, сплотиться вокруг национальных сил и добиться перелома в ситуации. Он предполагает радикальные изменения в трех основных направлениях: осуществление всеармянской кампании с восстановлением триединства Армения-Арцах-Диаспора; решение неотложных вопросов обороны и безопасности; оказание внешней помощи, направленной на исключение жизненно важных уступок. Решение этих приоритетных задач возможно только в случае формирования нового правительства национального согласия, пользующегося доверием народа. Мы полны решимости, у нас есть четкое представление о том, что мы должны делать, и мы призываем к совместной борьбе", - резюмировали в Бюро. Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. После этого глава парламентской комиссии по внешним связям, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил, что Армения после 44- дневной войны не имеет возможностей и ресурсов для обеспечения прав, свобод и безопасности народа Арцаха. Он отметил, что процесс заключения мирного договора между Ереваном и Баку отделяется от процесса, связанного с карабахской проблемой, выразив мнение, что "это положительная тенденция". По его словам, "фактически, вокруг карабахского вопроса трудно прийти к двусторонне приемлемому решению", и это "является для Азербайджана поводом для посягательств против Армении".