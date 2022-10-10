Понедельник, 10 Октября 2022 12:34

АрмИнфо. Рабочая делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном отправится в Ереван для обсуждения с властями Армении ситуации, создавшейся вокруг Арцаха и Республики Армения. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян.

"Основная цель визита - обсуждение плана на 2022 год, четырехстороннюю пражскую декларацию от 6 октября, согласно которой Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность признать территориальную целостность и суверенитет друг друга. В состав арцахской делегации входят председатель Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян, министр иностранных дел Давид Бабаян, председатель комитета по внешним связям Арцаха Ваграм Балаян и советник президента Арцаха Масис Маилян", - говорится в сообщении Аванесян, передают армянские СМИ.

Отметим, что 8 и 9 октября в Степанакерте на площади Возрождения прошли акции протеста с призывом к армянским властям прекратить антинациональную политику, ведущую к признанию Республики Арцах (НКР) частью Азербайджана.

Примечательно, что во время акции неизвестные люди целенаправленно пытались подтолкнуть собравшихся граждан к беспорядкам.