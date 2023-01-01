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МО РА: Армянские ВС не открывали огонь в направлении вражеских позицийМО РА: Армянские ВС не открывали огонь в направлении вражеских позиций
Эксперт: Если грузовик действительно беспрепятственно въехал/выехал из Армении значит, внутри РА действует разведсеть Украины или союзной им страныЭксперт: Если грузовик действительно беспрепятственно въехал/выехал из Армении значит, внутри РА действует разведсеть Украины или союзной им страны
ЕC пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограниченияЕC пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения
Мевлют Чавушоглу решил бороться с армянской общиной ФранцииМевлют Чавушоглу решил бороться с армянской общиной Франции
Напав на суверенную Армению, Азербайджан перешел <красную> линию - депутаты Сената ФранцииНапав на суверенную Армению, Азербайджан перешел <красную> линию - депутаты Сената Франции
В Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформацию
Армянские миротворцы принимают участие в военных учения на территории ГерманииАрмянские миротворцы принимают участие в военных учения на территории Германии
Сборные Армении и Турции сыграют в отборочном раунде чемпионата Европы по футболуСборные Армении и Турции сыграют в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу
Госминистр: Выборы в ОМС - доказательство верности и последовательности Арцаха демократии и праву на самоопределениеГосминистр: Выборы в ОМС - доказательство верности и последовательности Арцаха демократии и праву на самоопределение
Госминистр: Алиев ошибается, если думает, что коренной армянский народ Арцаха имеет другое место жительства кроме Республики АрцахГосминистр: Алиев ошибается, если думает, что коренной армянский народ Арцаха имеет другое место жительства кроме Республики Арцах
Бюро Бюро "Ай Дат" считает крайне опасными и антинациональными позиции и подходы премьера Армении
Рабочая делегация во главе с президентом Арцаха посетит ЕреванРабочая делегация во главе с президентом Арцаха посетит Ереван
Президент Туркменистана поздравил руководство Республики Армения.Президент Туркменистана поздравил руководство Республики Армения.
Глава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой странойГлава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой страной
В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ
Генпрокуратура РА: Конфискации подлежат 210 объектов недвижимого имущества Гагика Хачатряна и взаимосвязанных с ним лицГенпрокуратура РА: Конфискации подлежат 210 объектов недвижимого имущества Гагика Хачатряна и взаимосвязанных с ним лиц
Пашинян верит: В Армении распространенная ранее практика  Пашинян верит: В Армении распространенная ранее практика  "шить дела" либо исчезла, либо находится на грани упразднения
Украина взяла на себя ответственность за подрыв Крымского мостаУкраина взяла на себя ответственность за подрыв Крымского моста
В Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в ПрагеВ Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в Праге
Российский эксперт: За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликтаРоссийский эксперт: За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта
Оппозиционер: Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпанаОппозиционер: Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпана
МИД РА: Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоровМИД РА: Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоров
Авторитетные деятели науки и бизнеса Канады призвали руководство страны принять меры против агрессивной политики АзербайджанаАвторитетные деятели науки и бизнеса Канады призвали руководство страны принять меры против агрессивной политики Азербайджана
МИД Литвы: Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизньМИД Литвы: Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизнь
Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече лидеров СНГНикол Пашинян принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ
Туркменистан и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношенийТуркменистан и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
Ваагн Овакимян избран главой ЦИК АрменииВаагн Овакимян избран главой ЦИК Армении
<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Баку провели антироссийскую акцию протестаВ Баку провели антироссийскую акцию протеста
Парламент Нагорного Карабаха призывает страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и всех членов ООН признать независимость Республики АрцахПарламент Нагорного Карабаха призывает страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и всех членов ООН признать независимость Республики Арцах
Ассоциация греко-армянской дружбы решительно осуждает казнь армянских военнопленных Азербайджаном и призывает к немедленному наказанию виновныхАссоциация греко-армянской дружбы решительно осуждает казнь армянских военнопленных Азербайджаном и призывает к немедленному наказанию виновных
Замглавы МИД Армении рассказал коллегам по ОДКБ об азербайджанской агрессииЗамглавы МИД Армении рассказал коллегам по ОДКБ об азербайджанской агрессии
Никол Пашинян прибыл в Санкт-ПетербургНикол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург
Перед зданием правительства Армении проходит акция торговцев ярмарки <Петак>, требующих  возобновления работыПеред зданием правительства Армении проходит акция торговцев ярмарки <Петак>, требующих  возобновления работы
Спецпредставитель ЕС до сих пор не представил Омбудсмену Армении видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев со стороны армянСпецпредставитель ЕС до сих пор не представил Омбудсмену Армении видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев со стороны армян
Постпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашениемПостпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашением
Депутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссииДепутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссии
У армянского народа есть месяц, чтобы предотвратить разрыв мины, заложенной  под его  существование - АшотянУ армянского народа есть месяц, чтобы предотвратить разрыв мины, заложенной  под его  существование - Ашотян
Минобороны РА: Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксированоМинобороны РА: Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксировано
Омбудсмен РА: Мы должны предпринять усилия для обеспечения мира, который должен обеспечить безопасностьОмбудсмен РА: Мы должны предпринять усилия для обеспечения мира, который должен обеспечить безопасность
Грузия вновь подтвердила готовность предоставить площадку для переговоров между Арменией и АзербайджаномГрузия вновь подтвердила готовность предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном
Алиев решил Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
Азербайджан больше не сможет предъявлять территориальные претензии к Армении, считает Эдмон МарукянАзербайджан больше не сможет предъявлять территориальные претензии к Армении, считает Эдмон Марукян
Эпоха мира в действии: С утра враг стреляет по армянским позициям в направлении КутаканаЭпоха мира в действии: С утра враг стреляет по армянским позициям в направлении Кутакана
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Признание территориальной целостности и поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы: итоги встречи Пашиняна и АлиеваПризнание территориальной целостности и поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы: итоги встречи Пашиняна и Алиева
Армения готова к деблокаде коммуникаций. Баку вновь не дал положительного ответа:  ПашинянАрмения готова к деблокаде коммуникаций. Баку вновь не дал положительного ответа:  Пашинян
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