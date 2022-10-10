Понедельник, 10 Октября 2022 12:27

АрмИнфо.Президент Сердар Бердымухамедов направил от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну, Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну и всему народу страны по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Армения.



Отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное доверие, отметил глава государства, подчеркнув, что Туркменистан заинтересован в расширении двусторонних связей, а также выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям сотрудничество наших стран будет и далее развиваться в интересах обоих народов.



Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Ваагну Хачатуряну и Премьер-министру Николу Пашиняну пожелания крепкого здоровья и счастья, а всему народу Республики Армения – мира, дальнейшего прогресса и процветания.