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 Воскресенье, 9 Октября 2022 21:55

Кто будет баллотироваться на пост Президента Казахстана?

Кто будет баллотироваться на пост Президента Казахстана?

АрмИнфо. КАЗИНФОРМ – Казахстан готовится к проведению досрочных президентских выборов, которые состоятся 20 ноября. Меньше недели осталось до завершения выдвижения кандидатов в Президенты страны и в настоящий момент уже четыре кандидата намерены баллотироваться на высший пост государства. Кто они и что значат предстоящие выборы для политической системы Казахстана в целом, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Для чего проводятся досрочные президентские выборы

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в стране досрочные президентские выборы в своем Послании народу Казахстана 1 сентября текущего года, отметив, что государству необходим новый мандат доверия населения для того, чтобы обеспечить продолжение реформ на пути построения справедливого Казахстана.

Глава государства также озвучил неожиданную для многих инициативу, предложив ограничить срок полномочий президента одним семилетним сроком вместо предыдущих двух пятилетних сроков и запретить переизбрание.

Обращаясь к общественности Туркестанской области в ходе рабочего визита в регион 27 сентября, Касым-Жомарт Токаев объяснил, зачем стране нужна эта беспрецедентная инициатива.

«Я считаю, что эта реформа — смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа. Можно задаться вопросом, для чего нужны реформы. Дело в том, что должность президента не должен занимать долгое время один человек. Будь то в мире или в нашей стране, если только один человек долгое время занимает высший пост, такая ситуация не делает чести ни стране, ни ее руководителю», - сказал Президент.

По мнению Главы государства, создание подобного прецедента «откроет дорогу честным и талантливым политикам».

В целом люди понимают суть нашего плана по изменению политической системы. Для продолжения этой работы нам нужен мандат доверия в соответствии с обновленной Конституцией. Именно поэтому на 20 ноября назначены досрочные президентские выборы. Мы проведем эту кампанию честно и прозрачно в соответствии с законом», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Конституционные поправки были одобрены казахстанским Парламентом и подписаны Главой государства 17 сентября т.г. - через несколько месяцев после того, как 5 июня народ проголосовал за пакет конституционных поправок, которые, как ожидается, ускорят продвижение политических реформ.

Рестарт политической системы

Итак, 21 сентября Глава государства подписал Указ о проведении досрочных президентских выборов 20 ноября текущего года.

В своем заявлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что эти выборы запустят перезагрузку всей политической системы страны.

«Эти выборы запускают избирательный цикл, который радикально перезагрузит всю политическую систему. Это позволит нам и впредь сосредоточиться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан. В своем Послании я анонсировал ряд масштабных социально-экономических мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время. В Избирательном манифесте, который я вскоре представлю общественности, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса», - говорится в заявлении Касым -Жомарта Токаева.

Президент пообещал, что предвыборная кампания будет проводиться в строгом соответствии с законом - пройдет честно, открыто и с широким участием отечественных и международных наблюдателей.

Какие кандидаты претендуют на пост Главы государства

Выдвижение кандидатов началось 23 сентября и продлится до 11 октября.

В настоящее время 4 кандидата на пост Главы государства выдвинули партии и общественные организации.

Первый кандидат был объявлен от аграрной партии «Ауыл». 30 сентября на внеочередном XX съезде Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула председателя Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен», который также является председателем Ассоциации фермеров Жигули Дайрабаева (1954 г. р.) в качестве своего кандидата на пост Главы государства. 5 октября Жигули Дайрабаев подал все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата.

«В нашей стране проводятся очень важные реформы. Члены партии полностью поддерживают эти реформы и верят, что они придадут большой импульс развитию нашей страны», - говорится в заявлении партии «Ауыл».

1 октября стало известно, что кандидатом от Общенациональной социал-демократической партии стал председатель астанинского филиала партии Нурлан Ауесбаев (1957 г. р.). 7 октября он сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации.

Казахстан находится на пороге больших социально-политических внутренних и глобальных изменений, и сейчас как никогда нуждается в целостной и систематической реализации социал-демократической идеологии. Это борьба с олигархией и коррупцией, радикальное сокращение бедности и имущественного расслоения, реализация принципа справедливости в социальной сфере, политике и экономике, а также создание подлинно демократического, правового, ответственного государства, контролируемой и открытой перед народом системы власти», - говорится в заявлении партии.

3 октября РОП «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» выдвинуло руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена (1961 г. р.) в качестве своего кандидата в Президенты. Он подал свои документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию 4 октября.

5 октября Гражданский альянс, Молодежное объединение Qazaqstan Team, Казахстанский союз спортсменов предложили кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост Президента.

6 октября Демократическая партия «Ақ жол» и Народная партия Казахстана заявили, что поддержат кандидатуру действующего Президента. В этот же день на внеочередном XXIV съезде партия «Аманат» выдвинула Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты.

Сегодня, 7 октября, на пост Президента Республики Казахстан от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» была выдвинута общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Каракат Абден.

Напомним, в результате последней конституционной реформы был введен запрет Президенту состоять в партии на период своих полномочий.

В ходе своего выступления на встрече с общественностью Павлодарской области Глава государства сказал от какого объединения он будет баллотироваться.

«Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации», - отметил Президент.

Все это, по словам Главы государства, говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований.

«Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности Главы государства от различных партий и объединений», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

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