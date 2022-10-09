Воскресенье, 9 Октября 2022 10:04

АрмИнфо. В Армении институт "шитья дела" либо исчез, либо находится на грани упразднения, либо идем по этому пути, либо добились большого прогресса на том пути, чтобы такого "института" в Армении вообще не существовало.

Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на торжественном заседании Следственного комитета, посвященном дню служащего, делясь своими впечатлениями относительно этого направления деятельности.

По его словам, это логичное и самоочевидное явление в любом уважающем себя государстве.

В этом ключе он отметил, что уже с 1 января 2023 года, львиная доля предварительного следствия будет подведомственна Следкому.

При этом он заверил, что по его впечатлению, в Армении предварительное следствие становится все более фундаментальным, что крайне важно.

Он также указал важность активного процесса возмещения ущерба, причиненного государству и обществу в ходе деятельности органов предварительного следствия.

Премьер-министр добавил, что расследование дел, связанных с 44-дневной войной, открывает новые горизонты. По его словам, здесь расследование должно быть гораздо более фундаментальным, поскольку расследование этих дел будет иметь ключевое и краеугольное значение для дальнейшего развития государства, потому что страна, очевидно, находится на важном перекрестке.

Указав на непрерывное изменение качества работы Следственного комитета, Пашинян, добавил, что улучшение функционирования структуры зависит от многих реалий, и здесь важна правовая определенность закона.

"Изменения в законодательстве, как отметил председатель Следственного комитета, в этой сфере огромные. Принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, который также несет с собой новые вызовы, потому что любой новый закон должен быть адаптирован, системы также должны быть в состоянии сделать его применение максимально плавным. В этой связи для нас также важно, чтобы в целом у работников госсистемы, у сотрудников Следственного комитета была сильная система социальных гарантий", - отметил он.

Говоря о повышении зарплат сотрудникам Следкома, Пашинян выразил убеждение, армянскому обществу необходимо постоянно прививать осознание того, что у государственного служащего должна быть достойная зарплата, потому что государственный служащий оказывает услугу гражданину.

"Чем больше мы будем укреплять систему социальных гарантий государственной службы, тем более справедливую социальную среду мы будем иметь, тем больше мы сможем оказывать качественные услуги наиболее незащищенным слоям населения, ведь наша работа в конечном счете заключена в цепочке государство-гражданин- правовая система-право-справедливость. Вообще принято, что по классической логике говорится, что государство есть инструмент насилия, но в нашем понимании государство есть инструмент правосудия.

Чем более устоявшаяся правовая система в государстве, чем более устоявшийся институт равенства перед законом, чем выше качество предварительного следствия, чем более развита судебная система, тем более справедливое у нас государство. Это наша цель: создать среду, в которой люди могут жить, творить, быть счастливыми и свободными", - сказал Пашинян.

По убеждению премьера, основой всех действий власти должна быть

Республика Армения, государство и государственный интерес, ибо государственный интерес есть формула, образованная из совокупности всех возможных интересов, и гражданина, и народа, и личности, и прошлого, и будущего.

"Я хотел бы, чтобы мы сосредоточились на этом направлении, на проблеме превращения Республики Армения во все более конкретный политический, государственный и международный институт и на этой основе обеспечили постоянство нашего государства. В этом смысле важна эффективная работа всех наших государственных институтов, социально-психологическая регламентация, с которой мы работаем", - добавил Пашинян, призвал неустанно учиться, в том числе и на своих успехах и неудачах, во имя будущего страны.