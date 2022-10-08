Суббота, 8 Октября 2022 14:01

АрмИнфо. На Крымском мосту однозначно произошла диверсия, заявил член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

Утром 8 октября на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Позднее появилась информация, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Происшествие стало причиной частичного обрушения двух автомобильных пролетов моста и возгорания семи топливных цистерн железнодорожного состава.

"Все четко сделано над надводной частью, чтобы труднее было подойти к разрушениям. Думаю, что надеялись на большие разрушения. Работали профессионалы по диверсионному акту. Все сделано в соответствии, скажем, с классикой диверсионного дела. Не буду раскрывать всех деталей. На Украине есть специалисты именно по этому вопросу", - заявил Колесник в разговоре с "Лентой.ру".

Депутат отметил, что на первый взгляд повреждения не столь серьезные, однако из-за взрывной волны не весь ущерб может быть заметен по фото и видео.

"Взрывная волна могла понести какие-то незаметные повреждения, которые могут сказаться на дальнейшей работе. Поэтому необходимо детально все изучить. То, что сейчас есть окружной путь - это правильно. Надо сначала оценить характер повреждений взорванного. Ни в коем случае нельзя сейчас по этому мосту ездить", - сообщил он.

Колесник предположил, что оценка повреждений может занять несколько недель. "Думаю, что примерно две недели уйдет на оценку характера повреждений, а восстановят его потом довольно быстро. Тем более у нас есть специалисты. Если мы вообще смогли его построить, то восстановить точно сможем", - заключил депутат.

Украинская сторона уже взяла ответственность за теракт на Крымском мосту. "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал в Твиттере советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В СМИ уже появились кадры фуры, которая, предположительно взорвалась на Крымском мосту, она выехала из Краснодара.

"Сегодня в 06:15 произошёл подрыв. Предварительно, красный тягач, начинённый взрывчаткой, смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту. Пробег у фуры - 870 000 км", - сообщают российские СМИ.