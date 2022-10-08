Суббота, 8 Октября 2022 13:59

АрмИнфо. В Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Праге 6 октября. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос об итогах 4-хсторонней встречи в Праге.

"Мы приветствуем усилия президента Макрона и председателя Европейского совета Мишеля по приданию импульса всеобъемлющему мирному процессу. И мы особенно довольны прогрессом миссии наблюдателей ЕС в регионе, и эта миссия может укрепить доверие между обеими сторонами и поддерживать переговоры между Арменией и Азербайджаном", - резюмировал представитель Госдепа США.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий