Суббота, 8 Октября 2022 12:26

АрмИнфо. Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпана. Такого мнения придерживается депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

При этом депутат убежден, что даже заверения властей РА о признании Арцаха частью Азербайджана, не остановят Баку. "Азербайджан видит в РА правящую силу, при которой может быть реализована "азербайджанская мечта", и это не только Арцах, "коридор" или так называемые "анклавы".

Источник нейтрализации или смягчения азербайджанской угрозы находится внутри страны, потому, что без смещения этого правительства не будет решена ни одна серьезная проблема", - считает оппозиционер.

При этом он задается вопросом, будут ли решены проблемы при их устранении. "В этом случае Армения получит минимальный шанс, чего нет при действующих властях. Я уж не говорю о том, что очаги внутреннего и внешнего противостояния внутри страны не потушены, и в

условиях нормального правительства, я сам вижу возможность разбить лица азербайджанцам", - заверил Абрамян. При этом он обусловил свою позицию тем, что видит неиспользованный потенциал в вооруженных силах Армении.

"И сегодня у меня есть уверенность в силе многих воинов, находящихся в строю или в запасе.

Государству просто нужно заботиться о своих солдатах, армии, обеспечивать их ресурсами для борьбы и победы, тогда у нас не будет проблем с крутыми парнями, воюющими на границе и вообще в стране", - резюмировал оппозиционер