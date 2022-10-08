|Украина взяла на себя ответственность за подрыв Крымского моста
|В Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в Праге
|Российский эксперт: За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта
|Оппозиционер: Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпана
|МИД РА: Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоров
|Авторитетные деятели науки и бизнеса Канады призвали руководство страны принять меры против агрессивной политики Азербайджана
|МИД Литвы: Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизнь
|Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ
|Туркменистан и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
|Ваагн Овакимян избран главой ЦИК Армении
|<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Баку провели антироссийскую акцию протеста
|Парламент Нагорного Карабаха призывает страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и всех членов ООН признать независимость Республики Арцах
|Ассоциация греко-армянской дружбы решительно осуждает казнь армянских военнопленных Азербайджаном и призывает к немедленному наказанию виновных
|Замглавы МИД Армении рассказал коллегам по ОДКБ об азербайджанской агрессии
|Никол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург
|Перед зданием правительства Армении проходит акция торговцев ярмарки <Петак>, требующих возобновления работы
|Спецпредставитель ЕС до сих пор не представил Омбудсмену Армении видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев со стороны армян
|Постпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашением
|Депутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссии
|У армянского народа есть месяц, чтобы предотвратить разрыв мины, заложенной под его существование - Ашотян
|Минобороны РА: Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксировано
|Омбудсмен РА: Мы должны предпринять усилия для обеспечения мира, который должен обеспечить безопасность
|Грузия вновь подтвердила готовность предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
|Азербайджан больше не сможет предъявлять территориальные претензии к Армении, считает Эдмон Марукян
|Эпоха мира в действии: С утра враг стреляет по армянским позициям в направлении Кутакана
|Президенты Армении и Арцаха поздравили Путина с 70-летием
|Признание территориальной целостности и поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы: итоги встречи Пашиняна и Алиева
|Армения готова к деблокаде коммуникаций. Баку вновь не дал положительного ответа: Пашинян
|Премьер-министр РА представил канцлеру Германии происходящие на Южном Кавказе процессы
|Госдеп: США продолжат поддерживать международные усилия по продвижению примирения между Арменией и Азербайджаном
|Макрон о четырехсторонней встрече в Праге: За долгосрочный мир на Кавказе
|Конгрессмен: Азербайджан продолжит эскалацию своих актов насилия и жестокости в отношении армян
|Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года по признанию территориальной целостности друг друга
|Алиев: Импульс мирному процессу с Арменией уже дан
|Эрдоган: Турция верит в возможность полной нормализации отношений с Арменией
|Сын оппозиционного депутата Гегама Манукяна - Тарон Манукян и Гор Саркисян будут освобождены под залог
|Конгресс Испании единогласно принял заявление о поддержке армянского народа в связи с агрессией Баку
|Пашинян в Праге принял участие в саммите Европейского политического сообщества
|ВС Азербайджана обстреляли армянскую строительную технику
|Вардан Осканян ответил Николу Пашиняну: Дискутировать с воинствующим упрямством бессмысленно
|Шарль Мишель прокомментировал встречу с Алиевым в Праге
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Восклицательный знак на HIGH FEST: Парад скульптур гения Родена в гениальной постановке Бориса Эйфмана показали в Ереване
|В Ереване будут только рады, если заработает механизм прямого диалога между Баку и Степанакертом - спикер
|Минобороны Армении обвинило Баку в распространении нелепицы
|Президенты АР и Евросовета обсудили повестку встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля в следующем месяце в Брюсселе
|Депутаты НС Армении будут питаться в комфортных условиях
|Захарова не стала комментировать "программную передовицу" в газете семьи Пашиняна
|Карен Андреасян и Ерануи Туманянц стали членами Высшего судебного совета Армении
|4.676.836 драмов в фонд 4090. Бенефициар «Силы одного драма» за октябрь – Реабилитационный центр защитника Отечества
|Москва: Наши всеобъемлющие предложения по мирному договору переданы Баку и Еревану
|До сведения посла Азербайджана в Нидерландах довели необходимость независимого и беспристрастного расследования военных преступлений в отношении армян
|7 военнослужащих ВС Армении, вернувшиеся из азербайджанского плена, продолжают проходить обследование в военном госпитале.
|Союз адвокатов Монпелье выразил обеспокоенность попытками Азербайджана изменить международно признанные границы Армении
|Юношеский и молодежный чемпионат мира по самбо 2022 года пройдет в Ереване. Сборной Армении по шахматам выдадут доппремии за серебро в индийском Ченнае
|В Ереване начала свою работу образовательная выставка российских вузов "Образование в России: Ереван 2022"
|"Идентичность и демократия" провела перед Европарламентом символическую акцию в поддержку Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпана. Такого мнения придерживается депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.
При этом депутат убежден, что даже заверения властей РА о признании Арцаха частью Азербайджана, не остановят Баку. "Азербайджан видит в РА правящую силу, при которой может быть реализована "азербайджанская мечта", и это не только Арцах, "коридор" или так называемые "анклавы".
Источник нейтрализации или смягчения азербайджанской угрозы находится внутри страны, потому, что без смещения этого правительства не будет решена ни одна серьезная проблема", - считает оппозиционер.
При этом он задается вопросом, будут ли решены проблемы при их устранении. "В этом случае Армения получит минимальный шанс, чего нет при действующих властях. Я уж не говорю о том, что очаги внутреннего и внешнего противостояния внутри страны не потушены, и в
условиях нормального правительства, я сам вижу возможность разбить лица азербайджанцам", - заверил Абрамян. При этом он обусловил свою позицию тем, что видит неиспользованный потенциал в вооруженных силах Армении.
"И сегодня у меня есть уверенность в силе многих воинов, находящихся в строю или в запасе.
Государству просто нужно заботиться о своих солдатах, армии, обеспечивать их ресурсами для борьбы и победы, тогда у нас не будет проблем с крутыми парнями, воюющими на границе и вообще в стране", - резюмировал оппозиционер
|Украина взяла на себя ответственность за подрыв Крымского моста
|В Вашингтоне назвали обнадеживающей встречу президента Азербайджана и премьер- министра Армении в Праге
|Российский эксперт: За неполный год Россия утратила роль главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта
|Оппозиционер: Азербайджан будет держать напряженность на передовой до тех пор, пока предложенная им повестка не будет исчерпана
|МИД РА: Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоров
|Авторитетные деятели науки и бизнеса Канады призвали руководство страны принять меры против агрессивной политики Азербайджана
|МИД Литвы: Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизнь
|Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ
|Туркменистан и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
|Ваагн Овакимян избран главой ЦИК Армении
|<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Баку провели антироссийскую акцию протеста
|Парламент Нагорного Карабаха призывает страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и всех членов ООН признать независимость Республики Арцах
|Ассоциация греко-армянской дружбы решительно осуждает казнь армянских военнопленных Азербайджаном и призывает к немедленному наказанию виновных
|Замглавы МИД Армении рассказал коллегам по ОДКБ об азербайджанской агрессии
|Никол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург
|Перед зданием правительства Армении проходит акция торговцев ярмарки <Петак>, требующих возобновления работы
|Спецпредставитель ЕС до сих пор не представил Омбудсмену Армении видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев со стороны армян
|Постпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашением
|Депутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссии
|У армянского народа есть месяц, чтобы предотвратить разрыв мины, заложенной под его существование - Ашотян
|Минобороны РА: Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксировано
|Омбудсмен РА: Мы должны предпринять усилия для обеспечения мира, который должен обеспечить безопасность
|Грузия вновь подтвердила готовность предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
|Азербайджан больше не сможет предъявлять территориальные претензии к Армении, считает Эдмон Марукян
|Эпоха мира в действии: С утра враг стреляет по армянским позициям в направлении Кутакана
|Президенты Армении и Арцаха поздравили Путина с 70-летием
|Признание территориальной целостности и поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы: итоги встречи Пашиняна и Алиева
|Армения готова к деблокаде коммуникаций. Баку вновь не дал положительного ответа: Пашинян
|Премьер-министр РА представил канцлеру Германии происходящие на Южном Кавказе процессы
|Госдеп: США продолжат поддерживать международные усилия по продвижению примирения между Арменией и Азербайджаном
|Макрон о четырехсторонней встрече в Праге: За долгосрочный мир на Кавказе
|Конгрессмен: Азербайджан продолжит эскалацию своих актов насилия и жестокости в отношении армян
|Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года по признанию территориальной целостности друг друга
|Алиев: Импульс мирному процессу с Арменией уже дан
|Эрдоган: Турция верит в возможность полной нормализации отношений с Арменией
|Сын оппозиционного депутата Гегама Манукяна - Тарон Манукян и Гор Саркисян будут освобождены под залог
|Конгресс Испании единогласно принял заявление о поддержке армянского народа в связи с агрессией Баку
|Пашинян в Праге принял участие в саммите Европейского политического сообщества
|ВС Азербайджана обстреляли армянскую строительную технику
|Вардан Осканян ответил Николу Пашиняну: Дискутировать с воинствующим упрямством бессмысленно
|Шарль Мишель прокомментировал встречу с Алиевым в Праге
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Восклицательный знак на HIGH FEST: Парад скульптур гения Родена в гениальной постановке Бориса Эйфмана показали в Ереване
|В Ереване будут только рады, если заработает механизм прямого диалога между Баку и Степанакертом - спикер
|Минобороны Армении обвинило Баку в распространении нелепицы
|Президенты АР и Евросовета обсудили повестку встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля в следующем месяце в Брюсселе
|Депутаты НС Армении будут питаться в комфортных условиях
|Захарова не стала комментировать "программную передовицу" в газете семьи Пашиняна
|Карен Андреасян и Ерануи Туманянц стали членами Высшего судебного совета Армении
|4.676.836 драмов в фонд 4090. Бенефициар «Силы одного драма» за октябрь – Реабилитационный центр защитника Отечества
|Москва: Наши всеобъемлющие предложения по мирному договору переданы Баку и Еревану
|До сведения посла Азербайджана в Нидерландах довели необходимость независимого и беспристрастного расследования военных преступлений в отношении армян
|7 военнослужащих ВС Армении, вернувшиеся из азербайджанского плена, продолжают проходить обследование в военном госпитале.
|Союз адвокатов Монпелье выразил обеспокоенность попытками Азербайджана изменить международно признанные границы Армении
|Юношеский и молодежный чемпионат мира по самбо 2022 года пройдет в Ереване. Сборной Армении по шахматам выдадут доппремии за серебро в индийском Ченнае
|В Ереване начала свою работу образовательная выставка российских вузов "Образование в России: Ереван 2022"
|"Идентичность и демократия" провела перед Европарламентом символическую акцию в поддержку Армении
|Читать больше
|Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Читать больше
|Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
|Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
|В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
|Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
|Кочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленной
|Экс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решения
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
|Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
|Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
|Мария Захарова резко осадила армянского журналиста