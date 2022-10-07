Пятница, 7 Октября 2022 22:02

АрмИнфо.Накануне 7 октября в Ереване состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Республики Казахстан.

Армянскую делегацию представлял заместитель глав МИД РА Мнацакан Сафарян, казахстанскую – замминистра ИД РК Ермухамбет Конуспаев.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций были обсуждены широкие рамки взаимодействия по повестке дня двусторонних отношений и взаимодействия на многосторонних площадках в евразийском регионе.

Были также рассмотрены вопросы региональной безопасности и неотложные вопросы международной повестки дня. В этом контексте Сафарян представил ситуацию, вызванную широкомасштабной агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув неприемлемость принятой Азербайджаном политики применения силы и угрозы применения силы.