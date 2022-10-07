Пятница, 7 Октября 2022 21:48

АрмИнфо.Территориальная целостность и суверенная территория Республики Армения не являются предметом переговоров. Об этом в интервью государственному агентству «Арменпресс» заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Ваан Унанян.

Считаем, подчеркнул он, что эта позиция нашла свое подтверждение в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи в Праге, что является важным шагом с точки зрения восстановления территориальной целостности Республики Армения. Что касается вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, прекращения посягательств Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения и безусловного соблюдения режима прекращения огня, то они в любом случае императивны, особенно в контексте Пражской декларации.

Кроме того, сказал Унанян, подтверждение Арменией и Азербайджаном их приверженности Уставу ООН и положениям 1991 г. Алмаатинской декларации станет основой для разработки мирного договора между двумя странами, а также для проведения работ по демаркации границы.

Отвечая на вопрос о том, что в заявлении нет упоминания о Нагорном Карабахе, и обсуждался ли этот вопрос с учетом признания территориальной целостности, Унанян отметил, что армянская сторона неоднократно заявляла, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха является для нее ключевым. «Мы поднимаем эти вопросы на всех наших встречах, в том числе с международными партнерами. Однако Азербайджан не склонен обсуждать этот вопрос с Арменией. Международные партнеры также приходят к мысли, что вопросы безопасности и защиты всех прав армян Нагорного Карабаха подлежат уточнению, и в этой связи важны дискуссии между Степанакертом и Баку с созданием международно-видимого механизма», - сказал представитель МИД РА, заметив, что Армения, конечно же, включает этот вопрос в рамки обсуждения во всех контактах с Азербайджаном.

Говоря о согласии Армении по поводу развертывания миссии наблюдателей ЕС вдоль границы с Азербайджаном, который лишь согласился сотрудничать, пресс-секретарь отметил, что гражданская миссия ЕС будет осуществлять деятельность вдоль границы Армении с Азербайджаном, именно на территории Республики Армения. Поэтому «мы должны констатировать, что о согласии или несогласии Азербайджана не может быть и речи».

Унанян отметил, что цели гражданской миссии ЕС, как говорится в заявлении, заключаются в укреплении доверия и поддержке пограничных комиссий своим мониторингом. «Говорить об объеме функций и полномочий миссии, конкретных локациях и других деталях, пожалуй, преждевременно, так как эти вопросы пока находятся в сфере рабочих дискуссий», - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, затрагивался ли в Праге вопрос о возврате военнопленных, пресс-секретарь заявил, что вопрос о немедленном возвращении незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц всегда поднимается во время всех встреч с международными партнерами. И встречи в Праге не стали исключением