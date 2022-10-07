Пятница, 7 Октября 2022 20:56

АрмИнфо. Идея размещения мониторинговой миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана воплощается в жизнь! Об этом завили в МИД Литвы на официальной страничке внешнеполитического ведомства этой страны в Твиттер-е.

Отмечается, что впервые эта идея была озвучена Евросоюзом со стороны министров иностранных дел мандатной тройки Австрии, Литвы и Румынии во время их визита на Южный Кавказ в июне прошлого года. Если этот шаг будет прочным, он станет важным шагом на пути к достижению окончательного мира в регионе.