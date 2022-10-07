Пятница, 7 Октября 2022 20:07

АрмИнфо. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Туркменистаном Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязов любезно предоставил "АрмИнфо" для публикации свою статью о дружественных взаимоотношениях двух стран.

В нынешнем году исполняется 30-летний юбилей установления дипломатических отношений Туркменистана с Республикой Армения. 9 октября 1992 года два независимых государства установили дипломатические отношения, с июля 1994 года действует Посольство Туркменистана в Ашхабаде, а с февраля 2000 года Посольство Туркменистана в Ереване.



Однако туркмено-армянские взаимоотношения уходят своими корнями вглубь столетий. Ярким свидетельством тесных взаимоотношений двух народов являются исторические памятники на территории Армении, в частности, Мавзолей туркменских эмиров племени Гарагоюнлы близ Еревана от 14-ого века, свидетельствующий о том, что в древности народы двух стран сосуществовали в полном взаимопонимании и взаимоуважении. А также армянская церковь, построенная в 1903 году в городе Туркменбаши.



Как уже отметили, в этом году исполняется 30-летний юбилей установления дипотношений между двумя дружественными странами, а значит началом современного этапа взаимоотношений наших соседних стран можно считать 1992 год. За этот по историческим меркам короткий срок между двумя странами установлены доверительные политические отношения, в том числе и на уровне лидеров государств.



Туркменистан и Республика Армения активно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывая друг другу поддержку в разных инициативах и выборах. В этом контексте следует цитировать слова благодарности министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в вопросе выступления соавтором и поддержки Республикой Армения инициированной Туркменистаном резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Зона мира, доверия и сотрудничества центральной Азии» в августе нынешнего года, где в частности говорится: «Поддержка инициативы Туркменистана со стороны Армении ещё раз демонстрируют близость и совпадение подходов наших стран по актуальным вопросам международной повестки, а также дружественный характер и высокий уровень отношений между двумя странами».



В числе приоритетных направлений межгосударственного партнерства можно назвать культурно-гуманитарную, торгово-экономическую сферу, химическую промышленность, транспорт и связь, сельское хозяйство.



Наши страны также активно сотрудничают в образовательной сфере. Следует отметить, что в настоящее время в Высших учебных заведениях Армении по разным специальностям обучаются десятки граждан Туркменистана.



Представители научных кругов двух стран поддерживают тесные связи, участвуя в международных научно-культурных конференциях и форумах, проводимых в Туркменистане и Республике Армения.



Между Туркменистаном и Республикой Армения поддерживается активный политический диалог: действуют межпарламентские группы дружбы двух стран. Двусторонние отношения между Туркменистаном и Республикой Армения также подкреплены богатой договорно-правовой базой, которая пополняется из года в год.



По данным Министерства торговли и внешнеэкономических связей и Министерства экономики и развития Туркменистана на территории Туркменистана зарегистрировано 10 предприятий с участием капитала Республики Армения и реализуется 4 проекта в нефтегазовой отрасли с участием армянских компаний.



Для активизации, диверсификации и наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами была создана туркмено-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, и в сентябре текущего года в г.Ашхабаде состоялось очередное Девятое заседание этой комиссии, в ходе которого были обсуждены много актуальных вопросов взаимовыгодного и взаимоуважительного сотрудничества. Также в рамках данного заседания, состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которых также были затронуты ряд вопросов двусторонней повестки.



Конкретизировав приоритеты туркмено-армянских отношений в контексте современных реалий и возможностей, с расчетом на долгосрочную перспективу, определены шаги практической реализации имеющегося многопланового потенциала взаимодействия в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сфере. Туркменистан и Республика Армения убедительно продемонстрировали готовность к углублению конструктивного диалога – как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций и структур, налаживанию полномасштабного партнерства, для чего ныне имеются самые благоприятные условия.



В целом же, необходимо подчеркнуть, что ныне существующие взаимоотношения между братскими странами, выстраиваемого на принципах доверия, равенства и взаимной выгоды, развиваются и крепнут из о дня в день. Значительно расширяются рамки традиционного двустороннего сотрудничества, что еще больше сближает народы двух дружественных стран.

Мухамметгелди Аязов

Чрезвычайный и Полномочный

Посол Туркменистана в Республике Армения