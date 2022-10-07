Пятница, 7 Октября 2022 19:34

АрмИнфо. Сегодня Национальное Собрание избрало Ваагна Овакимяна председателем ЦИК РА. За кандидатуру нового главы ЦИК проголосовали 65 депутатов от правящего большинства.

На эту должность Овакимяна выдвинула фракция "Гражданский договор". Еще несколько дней назад Ваагн Овакимян был членом этой партии и ее депутатом в Национальном собрании. Он написал заявления о сложении с себя депутатского мандата и о выходе из рядов правящей партии.

Отметим, что кандидатуру бывшего журналиста и заместителя председателя комиссии НС по государственно-правовым вопросам Овакимяна выдвинула правящая фракция НС <Гражданский договор>. Он сменил Тиграна Мукучяна, который на протяжении 11 лет возглавлял Центральную избирательную комиссию.