Пятница, 7 Октября 2022 19:31

АрмИнфо. Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха. Об этом говорится в заявлении партии <Страна для жизни>.

В заявлении партии, основанной экс-главами министерств труда и социальных вопросов Армении и Арцаха Месропом Аракеляном и Мане Тандилян и поддерживаемой известным армяно- российским предпринимателем Рубеном Варданяном, говорится, что Пражское совместное заявление не исходит из интересов Республики Армения и Республики Арцах.

Партия <Страна для жизни> не ставит под сомнение важность установления мира в регионе и неприкосновенности границ Республики Армения, но в то же время отмечает, что это заявление является практическим шагом очевидной политики властей Армении полного ухода от проблемы Арцаха, что станет серьезным препятствием в процессе урегулирования Арцахского вопроса, учитывая практически отсутствие у Республики Арцах возможных каналов для представления собственных интересов на международной арене.

Республика Армения обязана представлять интересы Арцаха если не как бенефициар арцахского вопроса, то как гарант урегулирования проблем, возникших вокруг Арцаха, способствуя признанию субъектности Арцаха. Арцах не был и не будет в составе Азербайджана.

Признание права Арцаха на самоопределение, укрепление безопасности и развитие Арцаха продолжает оставаться одной из важнейших целей армянского народа, для достижения которой, мы уверены, вопреки действующим властям Армении, объединятся усилия всего армянства.

Авторы заявления напоминают, что лежащее в основе упомянутой в Заявлении Алма-Атинской декларации 1991 г. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, было утверждено Верховным Советом Республики Армения в феврале 1992 года с оговорками. В частности, для Армении действует Статья 5 Соглашения следующего содержания: <стороны признают и уважают право наций на свободное самоопределение, территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ>. Следовательно, для Республики Армения в рамках СНГ остается приоритетным право наций на свободное самоопределение, независимо от какого-либо подписанного заявления и договора.

В то же время неприемлемо то обстоятельство, что Азербайджан, якобы признав территориальную целостность Армении, продолжает держать под своим контролем часть территории Армении, что фактически является констатацией имитации. Это еще раз показывает, что ни один документ не будет обеспечивать интересы Республики Армения и Республики Арцах, и единственной гарантией наших интересов является наличие мощной системы безопасности и развития.

Напомним, что по итогам переговоров на европейском саммите в Праге после встречи премьер- министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля стороны приняли заявление, согласно которому Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.