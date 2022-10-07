Пятница, 7 Октября 2022 17:16

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-17:00 улицы Миракяна, Саргсяна, муниципалитет “Ачапняк”, абоненты-жильцы жилых домов 24/2, 30а, 30б, 24/1 на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 1-30 на 2-ой улице Ареша, 1-46 на 4-ой улице, собственные дома 130-138 (четные) на улице Мурацан, жилые дома 8, 10 на пр. Багратуняца, 71, 73 на улице Арташисяна, 56 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 132-150 на улице Нар-Доса, жилые дома 32/3, 32/28 на 2-ом переулке улицы Чаренца, абоненты-жильцы собственных домов 158-182 в 6-ом ряду Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 13 на улице Гр.Кочара, собственные дома 16/1-20/4 на улице Хачатряна, жилые дома 47/1 на пр. Комитаса, 1, 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8А, 9, 99, 224 в кв. “Канакер ГЭС”, 8 на улице Шрджанцик Тоннель, собственные дома 1-41б в кв. “Канакер ГЭС”, 11, 9/16, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, 15-52 на улице Царава Ахбюра, собственные дома 2-40/1 на 9-ой улице, 1-14/1 на 10-ой улице Канакера;

в Котайкской области:

10։30-14։00 частично город Цахкадзор, спорткомплекс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-17։00 частично город Цахкадзор, частные дома Макравана, солнечная станция;

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Птгни;

в Гегаркуникской области:

09։30–10:00 село Дзоагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 духовная семинария, Лицей, парусная база, ООО “Грохнери миутян тун”, “Карен”, “Карине Арутюнян”, “Раффи ев Серине”, “Атлант Инвест”, “Арас Контракт”, “Москва-1”, “Грант ев Эдвард” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан; села Личк, Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 квартал “Ин гюх” села Саракап в Анийском регионе; центральная часть, здание Суда, здания общинного муниципалитета, узел связи и прилегающие территории в городе Маралик; село Дзоракап; село Сарапат в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Сари Таг, Дарпас в городе Ванадзор;

в Тавушской области:

12:00-13:30 улица Акобджаняна в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Чухаджяна, Мартиросяна, Саргсяна, Меликяна, школа N90; абоненты-жильцы улицы Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 2, 3, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 54 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Чехова, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2 20а, 20б, 20г на 2-ой улице В.Шенгавита, собственные дома на переулке 2-ой улицы В.Шенгавита, собственные дома на 1-ой и 2-ой улицах В.Шенгавита, жилые дома 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 19, 19а, 21, 27/1, 27/2, 35, 42, 44, 48, 56а, 56б на улице Г.Нжде, здание детских садов NN137, 141, 147, 150, собственные дома на улицах Мадояна, Котовского, Мусаеляна, Одессы, Патканяна, Раздана, Додохяна, Гарибджаняна, здания школ NN 32, 46, 144, жилые дома 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15 на улице 9 Мая, жилые дома 1, 1а, 1/2, 1/3, 3 на улице Манандяна,1, 2, 24, 26, 28, 55 на улице Низами, собственные дома на улице Низами, жилой дом 28а на улице Манташяна, жилые дома 45, 47, 49, 51, 53, 53/33 на пр. Аршакуняца, жилые дома 40, 42, 44, 46, 48 на улице Сурб Зоравара, поликлиника N18, собственные дома на улице Сурб Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); гостиница “Эребуни” односторонне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилого дома 21 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, собственные дома 5/9, 5/162, 14/5 на улице Гапанцяна, жилые дома 8, 8/1, 10 на пр. Азатутяна, жилые дома 5/1, 5/2, 5/3, 20 на улице Тиграняна, 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, жилые дома 3, 10 на улице Арама Хачатряна, 21, 23, 23/3 на улице В.Папазяна, собственные дома 1а-21 на улице Эмина, 77-99 на улице Кери; жилой дом 60 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; собственные дома, прилегающие к улице Минск, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, жилой дом “Дом Культуры Авана”, ООО “Фитнес Аван”, ЗАО “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Армавирской области:

10։30-14։00 село Тароник;

в Араратской области:

10։00-16։00 частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат; частично села Хачпар, Гукасаван, Гая, Сипаник, Таперакан, Суренаван;

10։30-16։00 частично улицы Шауяман, Маркса, Кирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-14։00 частично село Сис;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Хндзорут;

11։00-15։00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10։00 -14։00 община Бжни; частные дома Бжни, станции компаний “Юком”, “Телеком АРмения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Птгни; частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 резервное питание частного дома Премьер-Министра РА;

11։00-16։00 улицы Ереваняна, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконянца, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); “ВТБ-Армения Банк”, “АКБА Банк”, “ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

в Ширакской области:

10:00-16:00 улицы 5, 7 и прилегающие территории в селе Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 7-ая улица и прилегающая территория в селе Исаакян в Анийском регионе.

в Лорийской области:

10:00-13:00 села Санаин, Акнер, Ахпат и Цахкашат; город Алаверди;

в Сюникской области:

09:20-12:00 частично село Андокаван;

10:00-14:00 жилые дома 9-19 на улице Шаумяна в городе Капан.