Пятница, 7 Октября 2022 15:58

АрмИнфо.В Ереване под председателем замглавы МИД РА Мнацакана Сафаряна состоялись консультации "группы высокого уровня" на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в консультациях также приняла участие делегация Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ во главе с заместителем Генерального секретаря Организации.

В начале встречи Сафарян представил своим коллегам ситуацию, создавшуюся в результате агрессии Азербайджана против Армении, подчеркнул необходимость немедленного ухода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и безоговорочного соблюдения режима прекращения огня.

Замглавы МИД подчеркнул необходимость четкого целенаправленного осуждения убийств, пыток и других военных преступлений армянских военнопленных, совершенных Азербайджаном, и подчеркнул важность привлечения преступников к ответственности, а также освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживается в Азербайджане.

В ходе консультаций обсуждено более десятка вопросов повестки дня ОДКБ и намечена дальнейшая работа по ним. Затронут вопрос о проведении запланированного в ноябре в Армении совместного заседания саммита ОДКБ и предшествовавшего ему заседания министров иностранных дел и обороны и секретарей советов безопасности государств- членов организации.

Меж тем, как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, заместитель министра иностранных дел РБ Юрий Амбразевич 6-7 октября в Ереване принял участие в консультациях.

В ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности. Особое внимание уделено подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов Организации, включая сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"На полях" консультаций Ю.Амбразевич провел встречу с заместителем министра иностранных дел Республики Армения Ваге Геворкяном, на которой состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.