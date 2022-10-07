Пятница, 7 Октября 2022 15:51

АрмИнфо.Перед зданием правительства Армении проходит акция торговцев ярмарки <Петак>, которые требуют возобновления работы.

По словам одного из участников акции, решение о закрытии ярмарки было произведено на основе проверки, произведенной инспекционным органом градостроительства, технической и противопожарной безопасности, зарегистрировавшей нарушения. Дирекция ярмарки, в свою очередь, предприняла шаги по их устранению, однако разрешения на возобновление торговой деятельности пока нет. <Никто из нас не желает работать в условиях рисков, но работа по исключению нарушений проделана и она продолжается. Ремонтируется все, начиная от водопроводов и заканчивая системами безопасности>, - отметил протестующий, посчитав неправильным подход, согласно которому вход к павильонам запрещен. Он указал на необходимость открытия ярмарки и возобновления работы павильонов.

Отметим, что ярмарка закрыта с 14 августа - дня, когда на территории, находящегося поблизости торгового центра <Сурмалу> произошел мощный взрыв, унесший жизни 16 человек. После того случая было принято решение о проведении проверок на всех без исключения ярмарках и в торговых центрах. По результатам проверок, проведенных на ярмарке <Петак> также были выявлены недостатки, связанные с безопасностью, в связи с чем допуск торговцев к своим павильонам был запрещен.