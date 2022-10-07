Пятница, 7 Октября 2022 13:20

АрмИнфо. Подтверждение взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана - это мыльный пузырь. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя ранее правящей в Армении Республиканской партии Армен Ашотян, комментируя четырехстороннюю заявление лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского Союза.

По словам политика, Алматинское соглашение не является основой для взаимного признания территориальной целостности, и по Уставу ООН это было сделано уже при вступлении двух государств в эту структуру, что, тем не менее, не помешало Азербайджану напасть и оккупировать суверенные территории Армении. Ашотян считает, что размещение миссии ЕС в Армении не предотвратит новых посягательств Азербайджана на Армению. Отказавшись запускать эту миссию в Азербайджане, Алиев ясно показал свое отношение к этому механизму. Более того, как отметил Ашотян, механизм пограничной миссии ЕС является первым институциональным шагом геополитического поворота Армении, что чревато соответствующими последствиями.

<В итоговом заявлении нет ни слова об Арцахе, что является еще одним предательским шагом в поэтапном процессе отказа от Арцаха в рамках политики Никола Пашиняна>, - отметил зампред РПА, указав и на отсутствие требований о немедленном освобождении военнопленных, сохранении культурного наследия и других гуманитарных вопросов. <В заявлении даже декларативно не указано требование о неприменении силы или угрозы ее применения, что еще раз говорит об истинных намерениях Азербайджана. Фото- и видеосъемки из Праги также доказывают, что в лице Никола Пашиняна Армения есть и останется сиротой в международной политике. У армянского народа есть только один месяц, чтобы предотвратить окончательный взрыв мины, заложенной под его собственное существование>, - написал политик.