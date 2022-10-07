Arminfo.info




 Пятница, 7 Октября 2022 13:03

Токаев принял участие в форуме Народной коалиции

Токаев принял участие в форуме Народной коалиции

АрмИнфо. Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Народной коалиции в поддержку выдвижения его кандидатуры на пост Президента Республики Казахстан на предстоящих выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе форума представители ряда политических партий и республиканских общественных объединений предложили выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих президентских выборах.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников мероприятия за поддержку и оказанное доверие.

В форуме приняли участие более двух тысяч представителей политических партий «AMANAT», «Ак жол», Народной партии Казахстана и более 30 республиканских общественных объединений.

Ранее п редседатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Спецпредставитель ЕС до сих пор не представил Омбудсмену Армении видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев со стороны армянСпецпредставитель ЕС до сих пор не представил Омбудсмену Армении видеокадры якобы насилия в отношении азербайджанцев со стороны армян
Постпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашениемПостпред США в ОБСЕ: Штаты по-прежнему активно помогают Армении и Азербайджану в работе над всеобъемлющим мирным соглашением
Депутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссииДепутат НС Ваагн Овакимян выдвинут кандидатом в председатели Центральной избирательной комиссии
У армянского народа есть месяц, чтобы предотвратить разрыв мины, заложенной  под его  существование - АшотянУ армянского народа есть месяц, чтобы предотвратить разрыв мины, заложенной  под его  существование - Ашотян
Минобороны РА: Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксированоМинобороны РА: Интенсивных перестрелок в направлении Кутакана 7 октября не было зафиксировано
Омбудсмен РА: Мы должны предпринять усилия для обеспечения мира, который должен обеспечить безопасностьОмбудсмен РА: Мы должны предпринять усилия для обеспечения мира, который должен обеспечить безопасность
Грузия вновь подтвердила готовность предоставить площадку для переговоров между Арменией и АзербайджаномГрузия вновь подтвердила готовность предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном
Алиев решил Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
Азербайджан больше не сможет предъявлять территориальные претензии к Армении, считает Эдмон МарукянАзербайджан больше не сможет предъявлять территориальные претензии к Армении, считает Эдмон Марукян
Эпоха мира в действии: С утра враг стреляет по армянским позициям в направлении КутаканаЭпоха мира в действии: С утра враг стреляет по армянским позициям в направлении Кутакана
Президенты Армении и Арцаха поздравили Путина с 70-летиемПрезиденты Армении и Арцаха поздравили Путина с 70-летием
Признание территориальной целостности и поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы: итоги встречи Пашиняна и АлиеваПризнание территориальной целостности и поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы: итоги встречи Пашиняна и Алиева
Армения готова к деблокаде коммуникаций. Баку вновь не дал положительного ответа:  ПашинянАрмения готова к деблокаде коммуникаций. Баку вновь не дал положительного ответа:  Пашинян
Премьер-министр РА представил канцлеру Германии происходящие на Южном Кавказе процессыПремьер-министр РА представил канцлеру Германии происходящие на Южном Кавказе процессы
Госдеп: США продолжат поддерживать международные усилия по продвижению примирения между Арменией и АзербайджаномГосдеп: США продолжат поддерживать международные усилия по продвижению примирения между Арменией и Азербайджаном
Макрон о четырехсторонней встрече в Праге: За долгосрочный мир на КавказеМакрон о четырехсторонней встрече в Праге: За долгосрочный мир на Кавказе
Конгрессмен: Азербайджан продолжит эскалацию своих актов насилия и жестокости в отношении армянКонгрессмен: Азербайджан продолжит эскалацию своих актов насилия и жестокости в отношении армян
Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года по признанию территориальной целостности друг другаАрмения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года по признанию территориальной целостности друг друга
Алиев: Импульс мирному процессу с Арменией уже данАлиев: Импульс мирному процессу с Арменией уже дан
Эрдоган: Турция верит в возможность полной нормализации отношений с АрмениейЭрдоган: Турция верит в возможность полной нормализации отношений с Арменией
Сын оппозиционного депутата Гегама Манукяна - Тарон Манукян и Гор Саркисян будут освобождены под залогСын оппозиционного депутата Гегама Манукяна - Тарон Манукян и Гор Саркисян будут освобождены под залог
Конгресс Испании единогласно принял заявление о поддержке армянского народа в связи с агрессией БакуКонгресс Испании единогласно принял заявление о поддержке армянского народа в связи с агрессией Баку
Пашинян в Праге принял участие в саммите Европейского политического сообществаПашинян в Праге принял участие в саммите Европейского политического сообщества
ВС Азербайджана обстреляли армянскую строительную техникуВС Азербайджана обстреляли армянскую строительную технику
Вардан Осканян ответил Николу Пашиняну: Дискутировать с воинствующим упрямством бессмысленноВардан Осканян ответил Николу Пашиняну: Дискутировать с воинствующим упрямством бессмысленно
Шарль Мишель прокомментировал встречу с Алиевым в ПрагеШарль Мишель прокомментировал встречу с Алиевым в Праге
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Восклицательный знак на HIGH FEST: Парад скульптур гения Родена в гениальной постановке Бориса Эйфмана показали в ЕреванеВосклицательный знак на HIGH FEST: Парад скульптур гения Родена в гениальной постановке Бориса Эйфмана показали в Ереване
В Ереване будут только рады, если заработает механизм прямого диалога между Баку и Степанакертом - спикерВ Ереване будут только рады, если заработает механизм прямого диалога между Баку и Степанакертом - спикер
Минобороны Армении обвинило Баку в распространении нелепицыМинобороны Армении обвинило Баку в распространении нелепицы
Президенты АР и Евросовета обсудили повестку встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля в следующем месяце в БрюсселеПрезиденты АР и Евросовета обсудили повестку встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля в следующем месяце в Брюсселе
Депутаты  НС Армении будут питаться в комфортных условияхДепутаты  НС Армении будут питаться в комфортных условиях
Захарова не стала комментировать Захарова не стала комментировать "программную передовицу" в газете семьи Пашиняна
Карен Андреасян и Ерануи Туманянц стали членами Высшего судебного совета АрменииКарен Андреасян и Ерануи Туманянц стали членами Высшего судебного совета Армении
4.676.836 драмов в фонд 4090. Бенефициар «Силы одного драма» за октябрь – Реабилитационный центр защитника Отечества4.676.836 драмов в фонд 4090. Бенефициар «Силы одного драма» за октябрь – Реабилитационный центр защитника Отечества
Москва: Наши всеобъемлющие предложения по мирному договору переданы Баку и ЕревануМосква: Наши всеобъемлющие предложения по мирному договору переданы Баку и Еревану
До сведения посла Азербайджана в Нидерландах довели необходимость независимого и беспристрастного расследования военных преступлений в отношении армянДо сведения посла Азербайджана в Нидерландах довели необходимость независимого и беспристрастного расследования военных преступлений в отношении армян
7 военнослужащих ВС Армении, вернувшиеся из азербайджанского плена, продолжают проходить обследование в военном госпитале.7 военнослужащих ВС Армении, вернувшиеся из азербайджанского плена, продолжают проходить обследование в военном госпитале.
Союз адвокатов Монпелье выразил обеспокоенность попытками Азербайджана изменить международно признанные границы АрменииСоюз адвокатов Монпелье выразил обеспокоенность попытками Азербайджана изменить международно признанные границы Армении
Юношеский и молодежный чемпионат мира по самбо 2022 года пройдет в Ереване. Сборной Армении по шахматам выдадут доппремии за серебро в индийском ЧеннаеЮношеский и молодежный чемпионат мира по самбо 2022 года пройдет в Ереване. Сборной Армении по шахматам выдадут доппремии за серебро в индийском Ченнае
В Ереване начала свою работу образовательная выставка российских вузов В Ереване начала свою работу образовательная выставка российских вузов "Образование в России: Ереван 2022"
"Идентичность и демократия" провела перед Европарламентом символическую акцию в поддержку Армении
Эксперт Эксперт "ЛУЙС" с сарказмом: Согласно "надежному источнику", Арцах передавался Азербайджану 7 раз, но тот каждый раз великодушно отказывался от него
Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбудет в ПрагуПремьер-министр Армении с рабочим визитом отбудет в Прагу
В Турции заявили, что встреча Эрдогана и Пашиняна в Праге поможет нормализации отношенийВ Турции заявили, что встреча Эрдогана и Пашиняна в Праге поможет нормализации отношений
В РПА раскритиковали Пашиняна: «Если оставленное Сержем Саргсяном наследие - капитуляция то, что это за документ, подписанный 9 ноября?»В РПА раскритиковали Пашиняна: «Если оставленное Сержем Саргсяном наследие - капитуляция то, что это за документ, подписанный 9 ноября?»
Офис второго президента Армении Пашиняну: История дипломатии не замечает визга однодневной фальшиОфис второго президента Армении Пашиняну: История дипломатии не замечает визга однодневной фальши
Посол Норвегии выразила обеспокоенность казнями армянских военнослужащихПосол Норвегии выразила обеспокоенность казнями армянских военнослужащих
Степанакерт: Для Арцаха не приемлем термин «армяне Нагорного Карабаха»Степанакерт: Для Арцаха не приемлем термин «армяне Нагорного Карабаха»
Успешно завершена крупнейшая программа по корпоративным облигациям на рынке ценных бумаг РАУспешно завершена крупнейшая программа по корпоративным облигациям на рынке ценных бумаг РА
В Европе запущена петиция с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен за сотрудничество с АлиевымВ Европе запущена петиция с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен за сотрудничество с Алиевым
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Есть определенное пространство для запуска диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном: ПашинянЕсть определенное пространство для запуска диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном: Пашинян
Сына оппозиционного депутата Гегама Манукяна исключили из ЕГУ - правозащитник назвал студента политзаключеннымСына оппозиционного депутата Гегама Манукяна исключили из ЕГУ - правозащитник назвал студента политзаключенным
МИД: Имеется точка зрения о возможности прямых переговоров между Баку и СтепанакертомМИД: Имеется точка зрения о возможности прямых переговоров между Баку и Степанакертом
Пашинян в Праге в рамках <повестки мира> встретится с Макроном, Мишелем, Алиевым и Эрдоганом. Затем посетит Санкт-ПетербургПашинян в Праге в рамках <повестки мира> встретится с Макроном, Мишелем, Алиевым и Эрдоганом. Затем посетит Санкт-Петербург
Представители гражданского общества Армении выступили с обращением к правозащитным организациям мираПредставители гражданского общества Армении выступили с обращением к правозащитным организациям мира
Блок Блок "Армения": Власть готовит армянский народ к новым смертельным уступкам и параллельно стимулирует антироссийскую истерию
Алиев уже не скрывает своих намерений в отношении армян Нагорного КарабахаАлиев уже не скрывает своих намерений в отношении армян Нагорного Карабаха
Посол Франции ознакомилась с последствиями азербайджанской агрессии в СюникеПосол Франции ознакомилась с последствиями азербайджанской агрессии в Сюнике
Читать больше



Эксперты
Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитикВ мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Читать больше
Комментируемые
Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе АзербайджанаДавид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с БакуНикол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из регионаАрман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутатВ 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязатьСпецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
Кочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленнойКочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленной
Экс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решенияЭкс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решения
В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитикВ мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протестаСасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
Родные погибших военнослужащих  выкинули цветы, возложенные  на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении Родные погибших военнослужащих  выкинули цветы, возложенные  на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении 
В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБВ Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксированоМО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
Мария Захарова резко осадила армянского журналистаМария Захарова резко осадила армянского журналиста