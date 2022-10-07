Пятница, 7 Октября 2022 13:03

АрмИнфо. Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Народной коалиции в поддержку выдвижения его кандидатуры на пост Президента Республики Казахстан на предстоящих выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе форума представители ряда политических партий и республиканских общественных объединений предложили выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих президентских выборах.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников мероприятия за поддержку и оказанное доверие.

В форуме приняли участие более двух тысяч представителей политических партий «AMANAT», «Ак жол», Народной партии Казахстана и более 30 республиканских общественных объединений.

Ранее п редседатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.