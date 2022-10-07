Пятница, 7 Октября 2022 11:48

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха. Последние такие попытки Азербайджана закончились погромами армянского населения Нагорного Карабаха и АзССР.

Азербайджанский лидер, назвал вопрос армянского населения Нагорного Карабаха "внутренним делом" Азербайджана.

"Карабахские армяне - наши граждане, и мы сами решим, когда и как с ними разговаривать", - сказал Алиев, СМИ в Праге.

"Что касается наших внутренних вопросов, то, естественно, в мирном договоре об этом речи быть не может. Как будет обустроена жизнь армянского населения в Карабахе (Арцахе - ред.) - это отдельная история. Мы планируем интенсифицировать консультации внутри нашего внешнеполитического блока и также продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути как интеграции в азербайджанское общество просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства", - подчеркнул президент Азербайджана.

Вместе с тем, с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе важно создание единой переговорной платформы Азербайджан-Грузия-Армения, то есть в трехстороннем формате. Он отметил, что здесь также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.