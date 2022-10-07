Пятница, 7 Октября 2022 11:24

АрмИнфо. Жители Кутакана, приграничного Гегаркуника сообщают, что противник с утра 9:00 и до сих пор с некоторыми перерывами обстреливает армянские позиции из стрелкового оружия. Об этом сообщила депутат Национального Собрания Армении, председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян

"Фактически, ни одно заявление или встреча не меняют планов Азербайджана - они не готовы к миру. Хочу напомнить, что жители Кутакана находятся в поле зрения азербайджанцев", - отметила депутат, добавив, что на данный момент официальной информации о стрельбе, пострадавших, раненых нет.