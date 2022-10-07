Пятница, 7 Октября 2022 11:23

АрмИнфо. Президенты Армении и Арцаха Ваагн Хачатурян и Араик Арутюнян направили поздравительные послания главе Российской Федерации Владимиру Путину в связи с юбилеем - 70-летием.

"Сегодня палитра армяно-российских отношений богата совместными инициативами, охватывающими новые сферы сотрудничества между нашими странами.

В Армении высоко оценивают шаги, направленные на укрепление дружбы между нашими странами и народами, которые являются прочной основой для дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества во всех сферах.

Рассчитываю, что ваши усилия и впредь будут играть важную роль в динамичном развитии всего комплекса стратегического сотрудничества между Арменией и Россией во всех сферах во благо обеспечения стабильного мира и безопасности на Южном Кавказе", - говорится в поздравлении Хачатуряна.

В свою Араик Арутюнян поздравил Путина с юбилеем от имени народа Арцаха и от себя лично.

"Мы высоко ценим вклад Российской Федерации и Ваш личный вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, установление и поддержание мира и стабильности в нашем регионе, защиту прав и обеспечение безопасности арцахцев, за что мы Вам признательны и благодарны.

Хочу выразить надежду, что Вы и впредь будете рядом с нашим народом и продолжите вносить Ваши весомые усилия в дело окончательного и справедливого урегулирования проблемы.

Вновь примите наши теплые поздравления и искренние пожелания по случаю Вашего юбилея. Мира и больших успехов Вам и дружественному русскому народу", - говорится в поздравлении Арутюняна.