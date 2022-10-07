Пятница, 7 Октября 2022 11:09

АрмИнфо. По итогам встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, состоявшейся по инициативе президента Французской Республики и председателя Европейского совета на полях Европейского политического сообщества в Праге 6 октября 2022 года, принято заявление, сообщает пресс-служба главы правительства РА.

<Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября.

Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов>, - говорится в заявлении.

Напомним, что это была первая встреча между Пашиняном и Алиевым после последней азербайджанской агрессии против Армении несколько недель назад, в результате которого Азербайджан оккупировал некоторые территории суверенной Республики Армения.