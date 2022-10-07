Пятница, 7 Октября 2022 10:57

АрмИнфо. США продолжат поддерживать международные усилия по продвижению примирения между Арменией и Азербайджаном. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос о якобы братской могиле, обнаруженной Азербайджаном.

"Мы потрясены гибелью людей в ходе этого многолетнего конфликта и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых. Многие семьи пострадали и потеряли близких в ходе этого конфликта, и хотя мы, благодаря нашему участию, пытаемся продвинуться к другому будущее, эти семьи заслуживают ответственности. Виновные должны быть привлечены к ответственности; чтобы достичь мира, исцелиться, необходима ответственность", - подчеркнул Патель. При этом он добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать международные усилия по продвижению правды и примирения. "И считаем, что эти процессы могут идти в тандеме с продолжающимся мирным процессом между Азербайджаном и Арменией", - резюмировал представитель госдепа США.

Отметим, что ранее азербайджанская сторона выложила фотографии якобы обнаруженных в братской могиле скелетов азербайджанских военных, погибших в ходе первой нагорно-карабахской войны. По утверждению азербайджанской стороны, они были обнаружены на территориях, перешедших под азербайджанский контроль по итогам 44-дневной войны. Примечательно, что эти голословные обвинения, сделаны без какой- либо экспертизы. Меж тем, эксперты склонны считать, что это останки усопших жителей села Парух, который противник захватил в марте текущего года. Противник подверг вандализму армянское кладбище. А теперь останки жителей села пытается представить как останки азербайджанских военных, якобы убитых армянами вначале 1990-ых.