Пятница, 7 Октября 2022 10:54

АрмИнфо. Азербайджан незаконно задержал более 100 армянских военнопленных и захватил мирных жителей с момента первого нападения на Армению и Арцах в 2020 году. Об этом заявил конгрессмен Адам Шифф.

"За последние два года появились сообщения о том, что эти заключенные подвергались пыткам и жестокому обращению со стороны своих похитителей. И это последнее видео хладнокровной казни военнопленных, которое, по-видимому, является следствием агрессии 13 сентября, показывает, что Азербайджан продолжит эскалацию своих актов насилия и жестокости, потому что ему еще предстоит столкнуться с последствиями своих незаконных действий", - подчеркнул американский конгрессмен.

При этом он подчеркнул, что это военные преступления, и США должны осудить их и потребовать привлечь Азербайджан к ответственности.

"Я буду продолжать настаивать на том, чтобы Конгресс принял мой закон о прекращении всей американской помощи Азербайджану, которая вообще не должна была быть санкционирована, - и законопроект конгрессмена Джеки Спейер о расследовании многочисленных военных преступлений режима Алиева и других нарушений международного права.

И мы продолжим требовать, чтобы все армянские военнопленные и захваченные мирные жители были благополучно возвращены. Они и их близкие в моих молитвах", - резюмировал Шифф.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат.

Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.