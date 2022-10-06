Четверг, 6 Октября 2022 21:18

АрмИнфо.Сын оппозиционного депутата Гегама Манукяна - Тарон Манукян и Гор Саркисян будут освобождены из-под стражи.

По словам адвоката Абгара Погосяна, суд общей юрисдикции Ширакской области под председательством судьи Романа Смбатяна принял решение удовлетворить их ходатайство и изменить меру пресечения с ареста на залог в размере 3 млн драмов за каждого.

Напомним, что сын Гегама Манукяна - Тарон был арестован 12 мая по обвинению в нападении на пожилых людей в Гюмри, в ходе акции протеста с требованием отставки властей. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту избиения дела были арестованы Тарон Манукян и еще 4 лица. Накануне сообщалось, что Тарон Манукян отчислен из Ереванского государственного университета (ЕГУ).