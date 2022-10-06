Четверг, 6 Октября 2022 21:09

АрмИнфо.Kонгресс Испании 6 октября на пленарном заседании единогласно принял заявление о поддержке армянского народа в связи с азербайджанской агрессией 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Испании.

<Принимая во внимание агрессию, осуществленную подразделениями ВС Азербайджана в ночь с 12 на 13 сентября против армянских позиций и населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с применением артиллерии и беспилотников, в результате которой погибло не менее 207 армянских военнослужащих,

Конгресс депутатов:

1. Подтверждает свою нетерпимость к военным операциям, представляющим собой серьезное нарушение международного права, считая их неоправданной агрессией, подрывающей региональную безопасность и стабильность.

2. Призывает стороны к приверженности соблюдению режима прекращения огня, подписанного в рамках международных отношений.

3. Выражает солидарность и поддержку Армении и ее народу. Соболезнует о гибели людей с обеих сторон, выражает глубокую скорбь по поводу жертв и ненужных страданий населения. Эти чувства также посылает армянской общине Испании.

4. Поддерживает усилия Верховного представителя ЕС и специального представителя на Южном Кавказе, которые играют важную роль в процессе мониторинга договоренности о прекращении огня и способствуют поиску согласованного, общего и прочного решения конфликта.

5. Призываем стороны уважать международное право, сложить оружие и возобновить дипломатические переговоры, тем самым подтверждая, что эта позиция является единственным жизнеспособным и долгосрочным решением сложного исторического конфликта.

6. Призывает ЕС удвоить усилия по содействию деэскалации дипломатическими средствами и сохранению мира в регионе>, - говорится в заявлении.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. Несмотря на это азербайджанские ВС 28 сентября нарушили режим перемирия в районе Джермука, где противник применил 82-мм минометы и БПЛА, в результате чего с армянской стороны погибли трое военнослужащих. Режим прекращения огня азербайджанскими ВС систематически продолжается.