Четверг, 6 Октября 2022 19:03

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в Праге принял участие в саммите Европейского политического сообщества. В мероприятии приняли участие лидеры более четырех десятков государств-членов, а также стран-партнеров ЕС.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, лидеров стран-участниц приветствовал премьер-министр Чехии Петр Фиала. После пленарного заседания состоялась церемония совместного фотографирования участников саммита.

В рамках мероприятия премьер-министр Пашинян также принял участие в круглом столе на тему безопасности.

Напомним, что в рамках визита в Праге состоится четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Запланирована также встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.