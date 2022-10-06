Четверг, 6 Октября 2022 18:58

АрмИнфо. Лежащий на столе в 2008 году документ предполагал самые выгодные решения, которые при умелом использовании привели бы к самоопределению Арцаха - международно признанной реализации. Так ответил экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян на обвинения премьер- министра РА Никола Пашиняна о том, что "Вардан Осканян и Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Эдвард Налбандян и оставили ему в наследство капитулянтский документ".

"Узнал о вчерашних заявлениях Никола Пашиняна в Национальном собрании. В связи с этим могу лишь подтвердить то, что я неоднократно говорил: лежащий на столе в 2008 году документ предполагал самые выгодные решения, которые при умелом использовании привели бы самоопределению Арцаха - к международно признанной реализации. Еще в 2018 году Никол Пашинян получил такое переговорное наследие, что в случае, если бы не презрел, не начал с нуля и не проявил преступной самоуверенности, он не только мог исключить войну, но и, опираясь на имеющиеся в этих документах положения, достигнуть приемлемых для Армении решений", - подчеркнул Осканян.

На самом деле, продолжил экс-глава МИД РА, даже при самых больших уступках решение было бы несравнимо лучше, чем тот выбор или даже отсутствие выбора, к чему привел пробел в опыте и знаниях действующей власти.

"Сегодня, к сожалению, тот же упрямый образ действий продолжается. Власти в результате проводимой ими политики поставили нас перед безвыходной дилеммой - принять самые максималистские требования Азербайджана, в противном случае война. Дискутировать с воинствующим упрямством бессмысленно ", - считает Осканян.

Судя по дипломатической активности и заявлениям последних дней, продолжил дипломат, сегодня на столе три требования Азербайджана: признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана, коридор, проблема демаркации, то есть анклавы.

"Армянская сторона так и не смогла расширить эту исключительно азербайджанскую повестку. Дипломатические торги, кажется, идут именно в рамках этого треугольника, где подход армянской стороны - признав Нагорный Карабах частью Азербайджана, побудить Азербайджан отказаться от коридора и анклавов. Естественно, реализация этого подхода станет кратчайшим путем к окончательной потере Арцаха", - считает Осканян.

При этом дипломат считает, всё это запоздалым с точки зрения временных рамок. "Хотя с точки зрения времени уже поздно, я, по крайней мере, считаю, что в Праге Пашинян должен сначала избегать принуждения к установке сроков подписания документа, а затем всячески пытаться выйти из продиктованной и навязанной Азербайджаном повестки и рамок. Эта переговорная повестка настолько узкая и односторонняя, что однозначно будет во вред Армении.

Армения должна суметь вынести на стол переговоров свои вопросы повестки дня, в том числе вопросы судьбы Шуши и Гадрута, статуса Нагорного Карабаха, вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении и возвращения пленных. Эти вопросы обязательно нужно вынести на стол переговоров именно в Праге, превратив переговорную повестку из треугольника в многоугольник, что создаст широкие возможности для поиска наиболее эффективных выходов в переговорном процессе", - отметил экс-глава МИД РА.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян 5 октября в Национальном Собрании заявил, что действующая власть Армении признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана при бывшем министре иностранных дел Вардане Осканяне. По его заверению, с того момента, как Армения признала Мадридские принципы как основу для переговоров, она признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

"Не надо сейчас делать истеричные заявления. Более того, именно Вардан Осканян публично признал Республику Армения оккупантом, и Республика Армения не смогла преодолеть действия Вардана Осканяна и его руководителя. До сих пор не может преодолеть. Нужно признать, что эти заявления мы никогда не сможем опровергнуть. Сейчас мы пытаемся управлять последствиями этих заявлений",- сказал Никол Пашинян, добавив, что тогда Арцах признали частью Азербайджана не Вардан Осканян и Роберт Кочарян, а Республика Армения в 2007 году.

"Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, и авторы этого решения - Вардан Осканян и Роберт Кочарян. А Серж Саргсян и Эдвард Налбандян приняли это наследие как предусловие прихода к власти. В свою очередь предусловием прихода к власти Роберта Кочаряна было исключение Карабаха из переговорного процесса, что явилось краеугольным камнем для подписания Стамбульской хартии ",- заверил Пашинян, добавив, что если документ, оставленный на столе Сержем Саргсяном, оценивать по этим критериям и резолюциям, то его можно назвать капитулянтским.