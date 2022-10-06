Четверг, 6 Октября 2022 18:57

АрмИнфо. Председатель Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге.

"Сегодня в Праге встретился с Ильхамом Алиевым после встречи с Николом Пашиняном в Нью-Йорке. Сегодня днем вместе с Эмманюэлем Макроном мы снова встретимся с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, чтобы обсудить отношения между Арменией и Азербайджаном и продвижение устойчивого мира в регионе", - написал председатель Европейского совета в Твиттер.

Отметим, что согласно азербайджанской стороне, Алиев и Мишел в рамках саммита "Европейского политического союза" в Праге, отметили значение состоявшихся в Брюсселе встреч с участием Мишеля в направлении нормализации армяно- азербайджанских отношений.

Алиев поблагодарил Мишеля за его посредническую миссию и отметил, что поддерживает Брюссельский формат.

В ходе беседы была обсуждена повестка трехсторонней встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля, которую планируется провести в следующем месяце в Брюсселе.

Отметим также, что в Праге запланированы четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Совета Европы Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Запланирована также встреча Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В СМИ также растиражированы кадры беседы лидеров Армении, Азербайджана и Турции, Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.