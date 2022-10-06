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 Четверг, 6 Октября 2022 17:37

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 23, 25, 27 на улице Себастия, абоненты-жильцы на улицах Меликяна, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на Нубарашенском шоссе; жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, ОНКО “Авани Мшакуйти тун”, ООО “Фитнес Аван”, ЗАО “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00   жилые дома 57, 59/4 на пр. Комитаса, жилые дома 23, 23/1, 25 на улице Мамиконянца, жилые дома 6, 6/1 на улице Н.Тиграняна, собственные дома 5-300 в кв. “Канакер ГЭС”, собственные дома 7/4-21/2 на Тбилисском шоссе, 24-213 на улице Гапанцяна, 7/13 у Шрджанцик Тоннеля, абоненты-жильцы жилых домов 28, 28/1, 28/2 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N27, детская больница N3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11։00-17։00   села Бюракан, Агарак, Ахдзк, Парпи, Базмахбюр, Казараван, Антарут, Оргов, Техер; частично село Паракар;

 

в Араратской области:

10:00-14:00   частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

10:00-16:00   частично села Гораван, Воскетап;

10:30-16:00   частично улица Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00   села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли; квартал “Нор” села Шатин; частично село Гер-Гер;

11:00-15:00 частично село Малишка;

 

в Котайкской области:

10:30-13:00   абоненты (не являющиеся жильцами) общин Арзни, Гетамеч; ООО “Линда”, “АрмЭдна”, “Р.Мелконян ев энкернер”, собственники “Карен Никоян”, ‘Мгер Адамян”, “Балабек Кочарян”, ЧП ‘Арико Гор”, “Иван Ованнисян”, “Р.Мелконян”, квартал “Арзни-2”;

10:30-13:30  Арзнийское шоссе, ООО “Термоплекс”, ЗАО “Орвако”, ООО “Овназ”, собственники “К.Погосян”, “М.Мхитарян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично село Арзни;

11։00-17։00  частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13:00-14:00   села Котайк, Нор-Гюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:30 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен; ГНКО “Национальный Центр Пульмонологии”, ООО “Армен ев Амик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично   абоненты (не являющиеся жильцами) города Абовян, общины Арзни и общины Балаовит; ОАО “Манасио”, “Саранист”, ‘Арм-Глас”, “Арзни газ”, ‘Талворик”, “Арарат Лада”, ‘Акналич”, “Газ Груп”, ‘Пробизнес”, ‘Битерм Ривер”, “МЛ Майнинг”, ЗАО “Арико Гор”, ООО “ЛТЭ Микаэль”, птицефабрика “Арзни”, ЧП “Карен Погосян”, собственники “Гор Григорян”, “Офелия Мовсисян”, “Р.Товмасян”, “Тагуш Кургинян”, ‘Армен Галаханян”, “Баблоян”; кварталы 4, 7/1, 7/2, 9, детский дом “Затик”, насосная станция “Арзни-5” в Арзни;

 

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30   населенные пункты Личка, Верин Геташена полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00   частично улицы Гарегина Нжде, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Лернакерт, Айреняц, Айкасар, Туфашен, частично село Пемзашен и прилегающие каменные рудники в Артикском регионе; 1, 3, 12, 13, 15 улиц Гусанагюх и прилегающие территории в Анийском регионе;

 

в Лорийской области:

11:00-15:00   улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак;

11:00-15:00  квартал ‘Италакан” в городе Спитак; села Лернаван, Джрашен, Сарамеч.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-17:00   улицы Миракяна, Саргсяна, муниципалитет “Ачапняк”, абоненты-жильцы жилых домов 24/2, 30а, 30б, 24/1 на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00    собственные дома 1-30 на 2-ой улице Ареша, 1-46 на 4-ой улице, собственные дома 130-138 (четные) на улице Мурацан, жилые дома 8, 10 на пр. Багратуняца, 71, 73 на улице Арташисяна, 56 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 132-150 на улице Нар-Доса, жилые дома 32/3, 32/28 на 2-ом переулке улицы Чаренца, абоненты-жильцы собственных домов 158-182 в 6-ом ряду Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 13 на улице Гр.Кочара, собственные дома 16/1-20/4 на улице Хачатряна, жилые дома 47/1 на пр. Комитаса, 1, 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8А, 9, 99, 224 в кв. “Канакер ГЭС”, 8 на улице Шрджанцик Тоннель, собственные дома 1-41б в кв. “Канакер ГЭС”, 11, 9/16, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, 15-52 на улице Царава Ахбюра, собственные дома 2-40/1 на 9-ой улице, 1-14/1 на 10-ой улице Канакера;

 

в Котайкской области:

10։30-14։00   частично город Цахкадзор, спорткомплекс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-17։00   частично город Цахкадзор, частные дома Макравана, солнечная станция;

11։00-17։00   частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Птгни;

 

в Гегаркуникской области:

09։30–10:00 село Дзоагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30   духовная семинария, Лицей, парусная база, ООО “Грохнери миутян тун”, “Карен”, “Карине Арутюнян”, “Раффи ев Серине”, “Атлант Инвест”, “Арас Контракт”, “Москва-1”, “Грант ев Эдвард” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан; села Личк, Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

11:00-17:00   квартал “Ин гюх” села Саракап в Анийском регионе; центральная часть, здание Суда, здания общинного муниципалитета, узел связи и прилегающие территории в городе Маралик; село Дзоракап; село Сарапат в Ашоцком регионе;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00   села Сари Таг, Дарпас в городе Ванадзор;

 

в Тавушской области:

12:00-13:30  улица Акобджаняна в городе Дилижан.

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