Четверг, 6 Октября 2022 17:16

АрмИнфо. В Ереване будут только рады, если заработает механизм прямого диалога между Баку и Степанакертом. Об этом 6 октября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он отметил, что в этом случае появится реальная возможность для возвращения Арцаха за стол переговоров. Спикер подчеркнул, что не оставлял Арцах один на один со своими проблемами и вызовами. Наряду с пустыми разговорами, продолжил Симонян, есть еще и действия, которые осуществляют сегодняшние власти Армении. <Эти действия доказывают, что мы не оставим Арцах>, - сказал глава армянского парламента, добавив, что речь, в первую очередь, идет о защите прав армян Арцаха.

Симонян заметил, что у него лично крайне низко доверие к Азербайджану, что нормально с учетом действий противоположной стороны. Тем не менее, как отметил спикер, власти видят дорогу, по которой следует идти, особенно, если иметь в виду, что в процесс вовлечены международные партнеры. <Сегодня в Праге состоятся встречи премьер- министра в том числе, с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, при прямом участии США были возвращены 17 армянских военнопленных, и в этих процессах мы также видим возможности. Для всех очевидно одно: вопрос территории Армении в 28 900 кв. км и суверенитет государства не подлежат обсуждениям, эти вопросы являются для нас <красной> линией>, - сказал спикер.