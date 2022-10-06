Четверг, 6 Октября 2022 16:40

АрмИнфо. Министерство обороны Республики Армения сообщает, что азербайджанской стороне не передавалось азербайджанских военных, а распространяемое генеральной прокуратурой Азербайджана сообщение призвано сокрыть совершенные азербайджанскими ВС военные преступления.

Азербайджан, пытаясь найти какое-то объяснение распространившейся по всему миру ужасной видеозаписи, на которой азербайджанские военнослужащие расстреливают обезоруженных армянских военнослужащих, посредством генпрокуратуры страны сегодня распространил какую-то нелепицу, согласно которой якобы <азербайджанской стороне переданы тела 6 азербайджанских военнослужащих, которых пытали до смерти армянские военнослужащие, которые запечатлены на упомянутом видео>.

Отметим, что Генпрокуратура Азербайджана распространило полную нелепицу и в своем сегодняшнем пресс-релизе, в котором говорится, что ею были <проанализированы опубликованные в социальных сетях видеоролики, где азербайджанские военные оскорбляют тела армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, а также бесчеловечное обращение с пленными армянскими военнослужащими>. Между тем, на видеороликах, подлинность которых доказана экспертами, в том числе и офисом Защитника прав человека Армении, видно, как азербайджанские солдаты расстреливают взятых в плен безоружных армянских военнослужащих, а не оскорбляют их трупы, как говорится в сообщении Генпрокуратуры АР.