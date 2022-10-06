Четверг, 6 Октября 2022 16:38

АрмИнфо.В рамках саммита "Европейского политического союза" в Праге, сегодня состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Как сообщает Туран со ссылкой насайт президента АР, в ходе встречи было отмечено значение состоявшихся в Брюсселе встреч с участием Мишеля в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Алиев поблагодарил Мишеля за его посредническую миссию и отметил, что поддерживает Брюссельский формат.

В ходе беседы была обсуждена повестка трехсторонней встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля, которую планируется провести в следующем месяце в Брюсселе.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах партнерских отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.

Отметим также, что в эти минуты в Праге проходит трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и Турции, Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Вечером также планируется встреча Пашинян-Эрдоган. На повестке нормализация армяно-турецких отношений.