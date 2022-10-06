Четверг, 6 Октября 2022 16:36

АрмИнфо. Распространенная в СМИ 6 октября информация о том, что правительство Армении выделит Национальному Собранию дополнительно 31 млн драмов на благоустройство буфета-столовой, не соответствует действительности. Об этом говорится в разъяснениях пресс-службы парламента.

Источник отмечает, что ремонт столовой НС будет осуществлен за счет перераспределения средств, ранее выделенных парламенту. Речь, в первую очередь, идет о временно свободных средствах парламента, которые будут направлены для осуществления работ по благоустройству буфета-столовой и закупки товаров. <Сообщаем, что перераспределение средств не влечет за собой дополнительных обязательств для государственного бюджета>, - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что указанная выше сумма будет перераспределена за счет сокращения количества зарубежных поездок депутатов.