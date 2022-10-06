Четверг, 6 Октября 2022 16:33

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала комментировать "программную передовицу" в газете, принадлежащей семье действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна относительно давления, оказываемого на Ереван для вступления в союзное государство Россия-Беларусь.

Так, 6 октября в ходе еженедельного брифинга отвечая на соответствующий вопрос, Захарова, в частности, сказала: "Что касается вашего вопроса, как вы сформулировали исходя из статьи, что якобы на Армению оказывают давление так этот вопрос, который должны комментировать официальные лица РА. Это к ним вопрос. Могут ли они подтвердить или опровергнуть эту информацию. Потому что, если бы это было официальное заявление мы бы прокомментировали. Ну, извините ссылки на источники это не нашей в данном случае компетенции, и самое главное, потому что речь идёт о другой стране. Там есть официальные лица, которые могут совершенно открыто и спокойно об этом рассказать", - сказала российский дипломат.

Захарова также не стала комментировать обвинения действующих властей Армении в адрес России об отказе поставлять вооружение. "Что касается военно-технического сотрудничества России и Армении - то, лучше обратиться за комментарием в пресс- службу Минобороны - это их зона ответственности", - сказала она.

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, газета "Айкакан Жаманак", принадлежащая семье премьер-министра Пашиняна, который долгие годы был ее главным редактором, выступила 4 октября с "программной передовицей" о том, "чего хочет Россия". Согласно статье, которая по стилю, как считают аналитики, похожа на авторство самого Пашиняна, "желания России в нашем регионе вписываются в ее цепочку глобальных желаний, а Армения и Арцах (Нагорный Карабах) являются звеном в этой цепи ее желаний".

Как отмечается в статье, Россия почти хочет от Армении того же, что хочет от Украины, чтобы она стала частью союзного государства "Россия-Беларусь" или России. И если в случае с Украиной РФ для такого результата использует российские и, возможно, белорусские войска, то в случае с Арменией она использует российские войска, дислоцированные в Азербайджане (наверно имеется ввиду в Арцахе) и в какой-то мере в Армении. Смысл действий таков: показать уязвимость безопасности Армении, чтобы последняя подала заявку на вхождение в состав союзного государства "Россия-Беларусь".

"Шаги для развития этой логики - агрессивность Азербайджана, инертность российских войск, дислоцированных в Армении, политическая инертность России, невыполнение обязательств по поставкам вооружений в Армению. Использование последнего средства не случайно и использовалось ранее, например, до и после войны 2016 года. Армения должна быть максимально уязвимой, чтобы как можно теснее обнять Россию", - говорится в статье.