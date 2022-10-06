Четверг, 6 Октября 2022 16:15

АрмИнфо.Бывший министр юстиции Карен Андреасян и бывшая заместитель министра юстиции Ерануи Туманянц стали членами Высшего судебного совета. Об этом стало известно по итогам голосования, состоявшегося 6 октября на внеочередном заседании Национального Собрания РА.

В пользу кандидатов в члены ВСС проголосовали 67 парламентариев. Оба кандидата были выдвинуты от правящей фракции <Гражданский договор>.

В своем выступлении экс-министр отметил, что пытался внести свой вклад в совершенствование судебной системы и судов как преподаватель, юрист, омбудсмен, бизнесмен, представитель общественной и международной организаций, наконец, как министр. Кандидат пообещал, что будет одним из членов ВСС, который будет действовать справедливо, а этого, по его словам, достаточно, чтобы сделать для системы больше, чем на всех вышеперечисленных должностях. "Справедливый суд всегда был моей мечтой, и это возможность реально приблизиться к своей мечте", - заявил кандидат в члены ВСС.

Позже в беседе с журналистами Андреасян подтвердил, что метит в председатели ВСС. <Полагаю, что будет обсуждение, голосование, и да, я вместе с остальными пятью учеными- членами ВСС буду претендовать на пост председателя Высшего судебного совета>, - сказал он. Андреасян сообщил, что недавно вышел из рядов партии <Гражданский договор>, как того требует закон от главы ВСС.