Четверг, 6 Октября 2022 15:42

АрмИнфо. В течение сентября через приложение Idram&IDBank, терминалы IDBank-а и Idram и онлайн-платформу IDBanking.am было совершено 4.676.836 платежей, таким образом, в рамках инициативы «Сила одного драма» ровно 4.676.836 драмов будет переведено бенефициару сентября в благотворительный фонд 4090.

Фонд 4090 обеспечивает продолжительность образования участников Апрельской и 44-дневной Арцахской войны, предоставляя им стипендии для продолжения учебы и получения профессии своей мечты. Октябрьским бенефициаром «Силы одного драма» - Реабилитационный центр защитника Отечества.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а, решение было принято с пониманием того, что самое главное на данный момент – это восстановление здоровья наших пограничников. «Бенефициары реабилитационного центра защитника Отечества всегда должны быть в центре внимания и под опекой нашего общества. Восстановление их здоровья, улучшение качества их жизни – это меньшее, что мы можем сделать для людей, которые не пощадили своего здоровья», – сказала Татевик Вардеванян.

«Это второе сотрудничество реабилитационного центра защитника Отечества с Idram-ом и IDBank-ом. В 2021 году в рамках программы «Сила одного драма» в «Реабилитационный центр защитника Отечества» было пожертвовано около 7 млн ​​драмов, благодаря которым мы приобрели медицинское оборудование, инструменты, предметы ухода и лекарства, а также осуществили финансовые программы поддержки для наших бенефициаров. На этот раз пожертвованные деньги будут направлены на программы, осуществляемые для солдат с ограниченными возможностями, способствуя восстановлению их здоровья и решению социальных проблем», — сказала директор Реабилитационного центра Айкуи Минасян.

Напоминаем, что каждый из нас может внести свой вклад в предоставление большего количества денег бенефициарам инициативы «Сила одного драма», просто осуществляя платежи через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформу IDBanking.am, Idram или терминалы компании.

С помощью приложения Idram&IDBank можно совершать платежи в примерно 12.500 точках продажи, 900 интернет-магазинах, а также за 400+ услуг, доступных в системе.