Четверг, 6 Октября 2022 15:41

АрмИнфо. Москва оказывает комплексное содействие нормализации отношений между двумя близкими России государствами - Арменией и Азербайджана. Об этом 6 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос, о возможностях продления сроков подписания мирного договора между Ереваном и Баку.

"Мы оказываем комплексное содействие нормализации отношений между двумя близкими России государствами. Государствами, которые являются нашими союзниками, включай подготовку мирного договора. Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану", - сказала она.

В этом ключе она напомнила, что специальный представитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев совершил серию поездок в регион для консультации по данной теме.

"Вот в частности в сентябре состоялись такие визиты. Те? кто пытается как-то усомниться в нашей роли или рассказать о нашем бездействии, мне кажется, пытается выдавать желаемое за действительное. Мы занимаемся практической работой. Да делаем это знаете не под какую-то дату или какой-то красивый формат, а так чтобы это закреплять конкретными результатами. Действительно, наверно мы не занимаемся какой-то специальной рекламной деятельностью, под которой ничего нет", - сказала она.

По ее словам, Москва пытается наоборот, рассказывать о том, что удалось сделать. При этом, российский дипломат добавила, что принимая во внимание чувствительность темы мирного договора, Москва не считает целесообразным комментировать детали ведущихся переговоров. "Что касается позиции Баку и Еревана, так тем более это вопросы к ним. Но еще раз говорю - мы нацелены на результат", - подчеркнула Захарова.

Касаясь утверждений азербайджанской стороны об обнаружении массовых захоронений якобы азербайджанцев со времен первой карабахской войны (эксперты склонны считать, что это тела армян, откопанные азербайджанскими военным на кладбище оккупированного карабахского села Парух - ред.) и возможности содействия российской стороны "в расследовании преступлений", совершенных в ходе войны, Захарова, с сожалением констатировала, что подобного рода информация появляется регулярно.

"Её озвучивают обе стороны. Мы, в том числе имеем возможность ознакомиться с этими материалами не только в СМИ, но и стороны передают данные. Все подобные случаи требует незамедлительного тщательного и всестороннего анализа, в том числе на предмет признаков военных преступлений. Исходим из того, что стороны должны придерживаться всех положений трехсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, в том числе в части решения остающихся вопросов. Это касается и обмена военнопленными, и пропавших без вести и защиты культурного наследия", - резюмировала Захарова.