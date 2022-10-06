Четверг, 6 Октября 2022 14:03

АрмИнфо. На проведение Юношеского и молодежного чемпионата мира по самбо 13-17 октября в Ереване будет выделено 295 млн. драмов. Соответствующее решение принято на заседании правительства Армении 6 октября.

В чемпионате примут участие около 650 спортсменов из 40 стран.

Помимо этого, правительство РА одобрило постановление о денежном поощрении членам сборной по шахматам дополнительную премию за успех на Олимпиаде в индийском Ченнае. Напомним, что сборная Армении по шахматам в последнем туре 44-й Всемирной шахматной олимпиады обыграла сборную Испании. Это обеспечило им серебро. Армения впервые завоевывает такую награду, а вот золото и бронза уже есть в копилке сборной.

За достигнутый успех пятеро шахматистов сборной Армении получат дополнительно по пять миллионов драмов, а главный тренер и руководитель команды - по три миллиона. При этом, по действующему решению правительства, за серебро на шахматной Олимпиаде членам сборной уже полагается по 15 млн драмов, тренерам - по 7,5 млн